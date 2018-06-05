Селюк: "Африканские шаманы не позволят Гвардиоле выиграть Лигу Чемпионов"

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, предупредил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, что тот никогда не выиграет Лигу Чемпионов в остатке своей карьеры.

Накануе 35-летний ивуариец, с которым "горожане" не стали продлевать контракт, очень жестко прошелся по Гвардиоле, обвинив того в дискриминации игроков из Африки.



Селюк полностью поддерживает своего клиента и верит, что высшие силы накажут Гвардиолу за такое обращение с Яя.



"Бог все видит. Видит, как он обращался с Яя, легендой клуба, под разными предлогами не давая ему шанса выйти на футбольное поле".



"Он настроил против себя всю Африку, многие африканцы отвернулись от "Манчестер Сити". И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не позволят Гвардиоле выиграть Лигу Чемпионов. Это будет для Гвардиолы африканским проклятьем. Жизнь покажет, прав я или нет", — цитирует Селюка The Telegraph.