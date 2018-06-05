Селюк: "Африканские шаманы не позволят Гвардиоле выиграть Лигу Чемпионов"

Хосеп Гвардиола и Яя Туре Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, предупредил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, что тот никогда не выиграет Лигу Чемпионов в остатке своей карьеры.

Накануе 35-летний ивуариец, с которым "горожане" не стали продлевать контракт, очень жестко прошелся по Гвардиоле, обвинив того в дискриминации игроков из Африки.

Селюк полностью поддерживает своего клиента и верит, что высшие силы накажут Гвардиолу за такое обращение с Яя.

"Бог все видит. Видит, как он обращался с Яя, легендой клуба, под разными предлогами не давая ему шанса выйти на футбольное поле".

"Он настроил против себя всю Африку, многие африканцы отвернулись от "Манчестер Сити". И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не позволят Гвардиоле выиграть Лигу Чемпионов. Это будет для Гвардиолы африканским проклятьем. Жизнь покажет, прав я или нет", — цитирует Селюка The Telegraph.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Селюк, Туре

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1373

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 05.06.2018 21:49 # fc-oil
    Один сплошной шаман в голове, мда

    (ответить)

  2. cunningham 05.06.2018 21:47 # cunningham
    и вот ведь лицемерная мразь этот турэ, сидел до конца контракта в клубе тупо из-за жирного контракта, ведь он давно мог перейти в другой клуб и играть, но предпочел бабки игровой практике.
    а потом заливает, что готов бесплатно играть в любом топ клубе апл, долбоеб тупорылый, да кому ты нужен то.

    (ответить)

  3. cunningham 05.06.2018 21:41 # cunningham
    какие же клоуны турэ и его агент

    (ответить)

  4. tigerpool 05.06.2018 21:30 # tigerpool
    Казалось бы при чем тут Клопп

    (ответить)

  5. cooldude777-com 05.06.2018 21:04 # cooldude777-com
    Селюк как малый ребёнок- страшилки рассказывает и ябеднечает)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: