Селюк: "Африканские шаманы не позволят Гвардиоле выиграть Лигу Чемпионов"
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, предупредил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, что тот никогда не выиграет Лигу Чемпионов в остатке своей карьеры.
Накануе 35-летний ивуариец, с которым "горожане" не стали продлевать контракт, очень жестко прошелся по Гвардиоле, обвинив того в дискриминации игроков из Африки.
Селюк полностью поддерживает своего клиента и верит, что высшие силы накажут Гвардиолу за такое обращение с Яя.
"Бог все видит. Видит, как он обращался с Яя, легендой клуба, под разными предлогами не давая ему шанса выйти на футбольное поле".
"Он настроил против себя всю Африку, многие африканцы отвернулись от "Манчестер Сити". И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не позволят Гвардиоле выиграть Лигу Чемпионов. Это будет для Гвардиолы африканским проклятьем. Жизнь покажет, прав я или нет", — цитирует Селюка The Telegraph.
05.06.2018 21:00
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Последние комментарии:
Один сплошной шаман в голове, мда
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и вот ведь лицемерная мразь этот турэ, сидел до конца контракта в клубе тупо из-за жирного контракта, ведь он давно мог перейти в другой клуб и играть, но предпочел бабки игровой практике.
а потом заливает, что готов бесплатно играть в любом топ клубе апл, долбоеб тупорылый, да кому ты нужен то.
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какие же клоуны турэ и его агент
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Казалось бы при чем тут Клопп
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Селюк как малый ребёнок- страшилки рассказывает и ябеднечает)))
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