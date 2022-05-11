Клопп: "Холанд значительно усилит "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что нападающий Эрлинг Холанд значительно усилит "Манчестер Сити".

Во вторник "Сити" официально объявил о приобретении Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. Эрлинг должен присоединиться к "горожанам" 1 июля.



Клопп не сомневается, что с Холандом в нападении "Сити" станет только сильнее. Юрген также предсказывает, что 21-летний норвежец забьет много простых голов.



"Насколько лучше он сделает их? Значительно. Хороший игрок, хороший игрок. "Сити" никогда не был и никогда не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку. У них есть определенный стиль игры".



"Эрлинг внезапно обнаружит, что он может забивать кучу голов, просто подставляя ногу у дальней штанги. Он будет обожать это. У него будут и другие возможности. Он настоящий зверь. Пару раз в Дортмунде он получал травмы, но когда он здоров, он настоящий зверь. К сожалению, это очень хорошее приобретение для них", — цитирует Клоппа ESPN.