"Арсенал" объявил о расставании с Обамеянгом

"Арсенал" официально объявил о расставании с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом "по обоюдному согласию сторон".

Накануне, в заключительный день зимнего трансферного окна, "Барселоне" не удалось договориться об аренде Обамеянга до конца сезона, потому что "Арсенал" отказался субсидировать хотя бы часть зарплаты Пьер-Эмерика.



Однако позже днем переговоры были возобновлены, и в итоге "канониры" согласились отпустить 32-летнего габонца, чей контракт был рассчитан до июня 2023, свободным агентом.



Пускай "Арсенал" и не получил никакой компенсации за Обамеянга, расставание с Пьер-Эмериком позволит лондонскому клубу сэкономить 15-25 миллионов фунтов на зарплате.



Обамеянг провел в "Арсенале" ровно четыре года — столько времени прошло с момента его трансфера, рекордного для "канониров" на тот момент, из дортмундской "Боруссии" за 56 млн. фунтов.



В течение этих четырех лет Пьер-Эмерик забил 92 гола в 162 матчах, выиграв с "Арсеналом" Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также поучаствовав в финалах Кубка Лиги и Лиги Европы.



Игра Обамеянга резко пошла на спад после подписания им роскошного трехлетнего контракт в сентябре 2020, но свою карьеру в "Арсенале" Пьер-Эмерик разрушил в начале декабря, когда угодил в опалу к главному тренеру Микелю Артете из-за "нарушения дисциплины".



Артета, напомним, забрал у Обамеянга капитанскую повязку, которую Пьер-Эмерик носил последние два года, а также отстранил его от тренировок и матчей команды, фактически заставив африканца искать новое пристанище.