"Арсенал" объявил о расставании с Обамеянгом
"Арсенал" официально объявил о расставании с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом "по обоюдному согласию сторон".
Накануне, в заключительный день зимнего трансферного окна, "Барселоне" не удалось договориться об аренде Обамеянга до конца сезона, потому что "Арсенал" отказался субсидировать хотя бы часть зарплаты Пьер-Эмерика.
Однако позже днем переговоры были возобновлены, и в итоге "канониры" согласились отпустить 32-летнего габонца, чей контракт был рассчитан до июня 2023, свободным агентом.
Пускай "Арсенал" и не получил никакой компенсации за Обамеянга, расставание с Пьер-Эмериком позволит лондонскому клубу сэкономить 15-25 миллионов фунтов на зарплате.
Обамеянг провел в "Арсенале" ровно четыре года — столько времени прошло с момента его трансфера, рекордного для "канониров" на тот момент, из дортмундской "Боруссии" за 56 млн. фунтов.
В течение этих четырех лет Пьер-Эмерик забил 92 гола в 162 матчах, выиграв с "Арсеналом" Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также поучаствовав в финалах Кубка Лиги и Лиги Европы.
Игра Обамеянга резко пошла на спад после подписания им роскошного трехлетнего контракт в сентябре 2020, но свою карьеру в "Арсенале" Пьер-Эмерик разрушил в начале декабря, когда угодил в опалу к главному тренеру Микелю Артете из-за "нарушения дисциплины".
Артета, напомним, забрал у Обамеянга капитанскую повязку, которую Пьер-Эмерик носил последние два года, а также отстранил его от тренировок и матчей команды, фактически заставив африканца искать новое пристанище.
01.02.2022 23:00
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Последние комментарии:
Всего 3 дня осталось продержаться до матча ИМПЕРАТОРОВ.
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обамеянг:
163 матча 92 голов - 0.77 голов за матч
сосолах:
225 матча 146 голов - 0.54 голов за матч
обамеянг > сцолох, это притом что последние 2 сезона он х.уй пинал, даже какой-то обамеянг лучше этого распиаренного бегунка, но бегунок тсчитается чуть ли не богом для тупой колбасной секты дол6оебов)
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Легенда Анжи Р.Карлос сыграет в национальной лиге
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За исключением последнего сезона топово тащил Арсенал ..классную стату набрал ..жаль, что так вышло ..в идеале хотелось, чтобы с клубом помирился, взялся за тренировки и помог в остатке сезона Арсеналу
А так удачи в будущем ..если соберется, то сможет еще пофеерить думаю ..ну и молодец, что не стал как Озил просто сидеть в Лондоне ..а быстро определился с новым местом, раз здесь какая-то хрень началась
Самое странноеТО Арсенала ..надо в 4-ку попадать, у нас продали кучу игроков и никого не купили взамен ..осталось 3 ЦЗ и 2 нападающих, которые не могут забивать голы последнее время
Но Кронке должен быть доволен...
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Выбил контракт в барсе с роскошной зарплатой.
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Пожелал бы удачи в новом клубе, если бы он не в Барселону ушёл.
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Норм ебашил за Боруссию, в Арсенале так и не раскрылся, возраст конечно влияет на скил, а его лучшим скилом была скорость, это вам не пешеход Босингва или Дрогба.
F
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бизнес кар бип бип
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Также сегодня стало известно, что Гринвуд был удален из популярного футбольного симулятора FIFA 22
Источник: http://fapl.ru/posts/91145/?c=1
Эта культура отмены переходит все границы. Маразм
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essketit
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парень смог выбрытся из гей клуба
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Красиво Артета от мусора избавляетсяя
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