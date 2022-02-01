"Арсенал" объявил о расставании с Обамеянгом

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" официально объявил о расставании с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом "по обоюдному согласию сторон".

Накануне, в заключительный день зимнего трансферного окна, "Барселоне" не удалось договориться об аренде Обамеянга до конца сезона, потому что "Арсенал" отказался субсидировать хотя бы часть зарплаты Пьер-Эмерика.

Однако позже днем переговоры были возобновлены, и в итоге "канониры" согласились отпустить 32-летнего габонца, чей контракт был рассчитан до июня 2023, свободным агентом.

Пускай "Арсенал" и не получил никакой компенсации за Обамеянга, расставание с Пьер-Эмериком позволит лондонскому клубу сэкономить 15-25 миллионов фунтов на зарплате.

Обамеянг провел в "Арсенале" ровно четыре года — столько времени прошло с момента его трансфера, рекордного для "канониров" на тот момент, из дортмундской "Боруссии" за 56 млн. фунтов.

В течение этих четырех лет Пьер-Эмерик забил 92 гола в 162 матчах, выиграв с "Арсеналом" Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также поучаствовав в финалах Кубка Лиги и Лиги Европы.

Игра Обамеянга резко пошла на спад после подписания им роскошного трехлетнего контракт в сентябре 2020, но свою карьеру в "Арсенале" Пьер-Эмерик разрушил в начале декабря, когда угодил в опалу к главному тренеру Микелю Артете из-за "нарушения дисциплины".

Артета, напомним, забрал у Обамеянга капитанскую повязку, которую Пьер-Эмерик носил последние два года, а также отстранил его от тренировок и матчей команды, фактически заставив африканца искать новое пристанище.


Метки Арсенал, Барселона, Обамеянг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1919

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Последние комментарии:




  1. jirrort 02.02.2022 00:32 # jirrort
    Всего 3 дня осталось продержаться до матча ИМПЕРАТОРОВ.

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  2. bezviz 01.02.2022 23:55 # bezviz
    обамеянг:

    163 матча 92 голов - 0.77 голов за матч

    сосолах:

    225 матча 146 голов - 0.54 голов за матч

    обамеянг > сцолох, это притом что последние 2 сезона он х.уй пинал, даже какой-то обамеянг лучше этого распиаренного бегунка, но бегунок тсчитается чуть ли не богом для тупой колбасной секты дол6оебов)

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  3. ian 01.02.2022 23:52 # ian
    Легенда Анжи Р.Карлос сыграет в национальной лиге

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  4. aliluya-nn 01.02.2022 23:34 # aliluya-nn
    За исключением последнего сезона топово тащил Арсенал ..классную стату набрал ..жаль, что так вышло ..в идеале хотелось, чтобы с клубом помирился, взялся за тренировки и помог в остатке сезона Арсеналу
    А так удачи в будущем ..если соберется, то сможет еще пофеерить думаю ..ну и молодец, что не стал как Озил просто сидеть в Лондоне ..а быстро определился с новым местом, раз здесь какая-то хрень началась
    Самое странноеТО Арсенала ..надо в 4-ку попадать, у нас продали кучу игроков и никого не купили взамен ..осталось 3 ЦЗ и 2 нападающих, которые не могут забивать голы последнее время
    Но Кронке должен быть доволен...

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  5. hunter022 01.02.2022 23:23 # hunter022
    Выбил контракт в барсе с роскошной зарплатой.

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  6. mcart 01.02.2022 23:21 # mcart
    Пожелал бы удачи в новом клубе, если бы он не в Барселону ушёл.

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  7. gameboy 01.02.2022 23:16 # gameboy
    Норм ебашил за Боруссию, в Арсенале так и не раскрылся, возраст конечно влияет на скил, а его лучшим скилом была скорость, это вам не пешеход Босингва или Дрогба.

    F

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  8. chamakhmybitchup 01.02.2022 23:14 # chamakhmybitchup
    бизнес кар бип бип

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  9. skydreams 01.02.2022 23:13 # skydreams
    Также сегодня стало известно, что Гринвуд был удален из популярного футбольного симулятора FIFA 22

    Источник: http://fapl.ru/posts/91145/?c=1

    Эта культура отмены переходит все границы. Маразм

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  10. geniusss 01.02.2022 23:06 # geniusss
    essketit

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  11. liverpyl 01.02.2022 23:04 # liverpyl
    парень смог выбрытся из гей клуба

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  12. englandonelove 01.02.2022 23:02 # englandonelove
    Красиво Артета от мусора избавляетсяя

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