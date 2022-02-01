Кевин Френд поплатился за свой пенальти на Жоте

Рефери Кевин Френд был отстранен от судейства в ближайшем туре Премьер-Лиги.

Судейский корпус никогда публично не комментирует назначение арбитров как и допущенные ими ошибки, однако по сложившейся традиции пропуск тура означает, что рефери совершил большую ошибку в своем последнем матче.



По всей видимости, в случае с Френдом именно такой случай. Кевин поплатился за свое судейство в матче Премьер-Лиги между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" 23 января (1:3), сообщает Daily Mirror.



На исходе того матча 50-летний Френд назначил спорный пенальти в ворота "орлов". Изначально Кевин не увидел фола в столкновении Диогу Жоты с голкипером хозяев Висенте Гуаитой, но затем проконсультировался с VAR и изменил свое решение.



О том, что Френд ошибся, говорили, например, экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург и главный тренер "Пэлас" Патрик Виейра.