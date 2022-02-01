Кевин Френд поплатился за свой пенальти на Жоте

Кевин Френд Рефери Кевин Френд был отстранен от судейства в ближайшем туре Премьер-Лиги.

Судейский корпус никогда публично не комментирует назначение арбитров как и допущенные ими ошибки, однако по сложившейся традиции пропуск тура означает, что рефери совершил большую ошибку в своем последнем матче.

По всей видимости, в случае с Френдом именно такой случай. Кевин поплатился за свое судейство в матче Премьер-Лиги между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" 23 января (1:3), сообщает Daily Mirror.

На исходе того матча 50-летний Френд назначил спорный пенальти в ворота "орлов". Изначально Кевин не увидел фола в столкновении Диогу Жоты с голкипером хозяев Висенте Гуаитой, но затем проконсультировался с VAR и изменил свое решение.

О том, что Френд ошибся, говорили, например, экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург и главный тренер "Пэлас" Патрик Виейра.


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Френд

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1458

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 01.02.2022 22:43 # manutd-20champ
    этого мудилу не только отстранить нужно, оштрафовать и лишить судейства до конца сезона.

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  2. vertigo-92 01.02.2022 22:42 # vertigo-92
    долбаебы фапли, кушать подано)

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  3. chelsiukpro 01.02.2022 22:38 # chelsiukpro
    Всё что надо знать про колбасный цех и клоппа таракана в колбасном цехе!

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  4. liverpyl 01.02.2022 22:29 # liverpyl
    кто пишит что клоп наратиравал просто завидуют что судьи выберают рот клопа

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  5. electric 01.02.2022 22:28 # electric
    Френд тот ещё додий конечно. Всегда против Ливерпуля судил и ему норм сходило с рук. Стоило лишь однажды свистнуть спорный пеналь в пользу КНЯЗЕЙ, как тут же подключились рот афа и ко.
    Мдя

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  6. true-manc 01.02.2022 22:27 # true-manc
    даже после этого бесстыдные колбасные мрази всё равно будут кукарекать, что клоп не ротирует, а их помойку судьи не тащат...

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  7. gucman 01.02.2022 22:26 # gucman
    Вот и на деле подтвердилось, что клопяра - хyecoc

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  8. cuckoldsessions 01.02.2022 22:25 # cuckoldsessions
    Позор и ганьба

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  9. mufc1994 01.02.2022 22:11 # mufc1994
    Чисто струя в е6ло лузерпукам, доказуха отсоса клоппа

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  10. danny949494 01.02.2022 22:02 # danny949494
    Очередной отсос от клопа.

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