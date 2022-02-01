Кевин Френд поплатился за свой пенальти на Жоте
Рефери Кевин Френд был отстранен от судейства в ближайшем туре Премьер-Лиги.
Судейский корпус никогда публично не комментирует назначение арбитров как и допущенные ими ошибки, однако по сложившейся традиции пропуск тура означает, что рефери совершил большую ошибку в своем последнем матче.
По всей видимости, в случае с Френдом именно такой случай. Кевин поплатился за свое судейство в матче Премьер-Лиги между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" 23 января (1:3), сообщает Daily Mirror.
На исходе того матча 50-летний Френд назначил спорный пенальти в ворота "орлов". Изначально Кевин не увидел фола в столкновении Диогу Жоты с голкипером хозяев Висенте Гуаитой, но затем проконсультировался с VAR и изменил свое решение.
О том, что Френд ошибся, говорили, например, экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург и главный тренер "Пэлас" Патрик Виейра.
01.02.2022 22:00
Просмотров: 1458
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
этого мудилу не только отстранить нужно, оштрафовать и лишить судейства до конца сезона.
(ответить)
долбаебы фапли, кушать подано)
(ответить)
Всё что надо знать про колбасный цех и клоппа таракана в колбасном цехе!
(ответить)
кто пишит что клоп наратиравал просто завидуют что судьи выберают рот клопа
(ответить)
Френд тот ещё додий конечно. Всегда против Ливерпуля судил и ему норм сходило с рук. Стоило лишь однажды свистнуть спорный пеналь в пользу КНЯЗЕЙ, как тут же подключились рот афа и ко.
Мдя
(ответить)
даже после этого бесстыдные колбасные мрази всё равно будут кукарекать, что клоп не ротирует, а их помойку судьи не тащат...
(ответить)
Вот и на деле подтвердилось, что клопяра - хyecoc
(ответить)
Позор и ганьба
(ответить)
Чисто струя в е6ло лузерпукам, доказуха отсоса клоппа
(ответить)
Очередной отсос от клопа.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий