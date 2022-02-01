"Ливерпуль" вернется за Карвалью

Фабиу Карвалью Несмотря на сорвавшееся приобретение атакующего полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью в январе, "Ливерпуль" остается главным претендентом на игрока.

В заключительный день зимнего трансферного игрока "Ливерпуль" и "Фулхэм" так долго торговались насчет стоимости Карвалью, что после достижения компромисса просто не успели вовремя оформить сделку.

Однако никакой трагедии для "Ливерпуля" не случилось — "красные" в любом случае планировали, что этот сезон 19-летний англичанин португальского происхождения доиграет у "дачников".

Грядущим летом Карвалью станет свободным агентом, однако тот факт, что Фабиу дал согласие на переход в "Ливерпуль" в январе и жаждет поработать с Юргеном Клоппом, делает мерсисайдцев "явным фаворитом" в борьбе за игрока, сообщает Liverpool Echo.

Даже если "Ливерпуль" подпишет Карвалью свободным агентом, "Фулхэму" все равно будет положена компенсация — за воспитание ее игрока. Обычно ее размер определяет трибунал, как это было в случае с Харви Эллиоттом, однако два клуба могут прийти к досудебному соглашению, остановившись на сумме, которая была определена накануне.

Более того, "Ливерпуль" может попытаться заключить предварительный контракт с Фабиу, но это можно сделать не раньше чем за месяц до истечения действующего трудового договора игрока.


Метки Карвалью, Ливерпуль, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 01.02.2022 19:58 # tursa
    Скупаем таланты, еще в центр нужен беллингем и тилеманс на замену милнеру кейта и оксу

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  2. liverbro 01.02.2022 19:51 # liverbro
    сруманк и гейбой тут как тут))петушки позорные)

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  3. gameboy 01.02.2022 19:37 # gameboy
    не знал что этот парнишка пидор

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  4. true-manc 01.02.2022 19:05 # true-manc
    нелепые лузерпуки уже обоссались с подписанием этого чемпионшиповского бомжа и добротно так нахлебались мочи в зимнее трансферное окно, а хотят еще в следующее придти за добавкой ахахахахаха ненасытные скузнявые мочеглотки

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