"Ливерпуль" вернется за Карвалью

Несмотря на сорвавшееся приобретение атакующего полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью в январе, "Ливерпуль" остается главным претендентом на игрока.

В заключительный день зимнего трансферного игрока "Ливерпуль" и "Фулхэм" так долго торговались насчет стоимости Карвалью, что после достижения компромисса просто не успели вовремя оформить сделку.



Однако никакой трагедии для "Ливерпуля" не случилось — "красные" в любом случае планировали, что этот сезон 19-летний англичанин португальского происхождения доиграет у "дачников".



Грядущим летом Карвалью станет свободным агентом, однако тот факт, что Фабиу дал согласие на переход в "Ливерпуль" в январе и жаждет поработать с Юргеном Клоппом, делает мерсисайдцев "явным фаворитом" в борьбе за игрока, сообщает Liverpool Echo.



Даже если "Ливерпуль" подпишет Карвалью свободным агентом, "Фулхэму" все равно будет положена компенсация — за воспитание ее игрока. Обычно ее размер определяет трибунал, как это было в случае с Харви Эллиоттом, однако два клуба могут прийти к досудебному соглашению, остановившись на сумме, которая была определена накануне.



Более того, "Ливерпуль" может попытаться заключить предварительный контракт с Фабиу, но это можно сделать не раньше чем за месяц до истечения действующего трудового договора игрока.