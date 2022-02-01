"Ливерпуль" вернется за Карвалью
Несмотря на сорвавшееся приобретение атакующего полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью в январе, "Ливерпуль" остается главным претендентом на игрока.
В заключительный день зимнего трансферного игрока "Ливерпуль" и "Фулхэм" так долго торговались насчет стоимости Карвалью, что после достижения компромисса просто не успели вовремя оформить сделку.
Однако никакой трагедии для "Ливерпуля" не случилось — "красные" в любом случае планировали, что этот сезон 19-летний англичанин португальского происхождения доиграет у "дачников".
Грядущим летом Карвалью станет свободным агентом, однако тот факт, что Фабиу дал согласие на переход в "Ливерпуль" в январе и жаждет поработать с Юргеном Клоппом, делает мерсисайдцев "явным фаворитом" в борьбе за игрока, сообщает Liverpool Echo.
Даже если "Ливерпуль" подпишет Карвалью свободным агентом, "Фулхэму" все равно будет положена компенсация — за воспитание ее игрока. Обычно ее размер определяет трибунал, как это было в случае с Харви Эллиоттом, однако два клуба могут прийти к досудебному соглашению, остановившись на сумме, которая была определена накануне.
Более того, "Ливерпуль" может попытаться заключить предварительный контракт с Фабиу, но это можно сделать не раньше чем за месяц до истечения действующего трудового договора игрока.
01.02.2022 19:00
Просмотров: 496
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Скупаем таланты, еще в центр нужен беллингем и тилеманс на замену милнеру кейта и оксу
(ответить)
сруманк и гейбой тут как тут))петушки позорные)
(ответить)
не знал что этот парнишка пидор
(ответить)
нелепые лузерпуки уже обоссались с подписанием этого чемпионшиповского бомжа и добротно так нахлебались мочи в зимнее трансферное окно, а хотят еще в следующее придти за добавкой ахахахахаха ненасытные скузнявые мочеглотки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий