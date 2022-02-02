80% игроков Премьер-Лиги получили две дозы вакцины от COVID-19

Премьер-Лига отчиталась о том, что 80 процентов игроков получили две дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, в октябре доля полностью вакцинированных игроков составляла только 68%, что значительно ниже других европейских лиг.



К настоящему моменту, сообщает BBC, эта доля выросла до 80%, причем 85% выступающих в Премьер-Лиге футболистов получили хотя бы один укол в плечо.



Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NHS), доля вакцинированных людей в Англии в возрасте 25-29 лет составляет 81.7%, а 74.2% получили две дозы. Средний возраст в Премьер-Лиге составляет 27.1 лет, поэтому среди футболистов ситуация с прививками от COVID-19 лучше, чем в общем по стране.