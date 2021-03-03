"Сити" одержал 21-ю победу подряд, разгромив "волков"

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" пошел на третий десяток побед с учетом всех соревнований, сокрушив "Вулверхэмптон" со счетом 4:1.

В стартовом составе "горожан" можно было насчитать шесть перестановок по сравнению с победой 2:1 над "Вест Хэмом". Освежили команду Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.

У "волков" лишь Ки-Яна Хувер заменил в старте Виллиана Жозе.

В начале матча гости были просто лишены мяча, однако их насыщенная оборона продержалась только до 15-й минуты, когда Рияд Махрез прострелил с правого края штрафной вдоль ворот, а Леандер Дендокер, пытаясь опередить Рахима Стерлинга, совершил автогол.

Далее характер матча не изменился. "Вулверхэмптон" сидел в обороне всей командой, ничем не отвечал и мяча почти не касался.

Снова вскрыть столь густую оборону хозяевам удалось только под занавес тайма, когда Махрез с правого края штрафной выполнил навес, Силва головой переправил мяч к дальней штанге, а там Лапорт поразил ворота. Однако гол не был засчитан, потому что система VAR обнаружила минимальный офсайд у Эмерика.

В последнем заслуживающем внимания эпизоде первого тайма Силва заставил голкипера "волков" Руя Патрисиу совершить классный сейв, а затем сам же поспешил на добивание, но в створ не попал.

С началом второго тайма "Сити" принялся искать второй гол и атаковал довольно опасно, раз за разом напрягая Патрисиу.

А на 61-й минуте игра приняла неожиданный оборот. Конор Коуди пробил головой с отскоком от газона после навеса Жоау Моутиньо со штрафного — 0:1. Это был первый удар гостей в матче.

Хозяева были возмущены таким развитием событий и пошли большими силами вперед, однако "Вулверхэмптон" поверил в себя и стал контратаковать.

Впрочем, контратаки "волков" довольно скоро затухли, а натиск "горожан" не ослабевал и увенчался успехом на 80-й минуте. Кайл Уолкер прострелил с правого края штрафной, а защитник неудачно отбросил мяч ногой на линию вратарской, где уже ждал своего шанса Жезус — 2:1.

На этом игра успокоилась, однако на последней минуте основного времени "Сити" совершил перехват возле чужой штрафной и тут же организовал атаку. Попытка Стерлинга обвести соперника не удалась, но мяч отскочил прямо к Махрезу, который немедленно пробил — 3:1.

Уже в компенсированное время случился еще один гол. Жезус сыграл на добивании после отраженного Патрисиу удара Илкая Гюндогана — 4:1.

В отличие от предыдущих матчей, где "Сити" побеждал, не слишком не напрягаясь, здесь "горожанам" пришлось сыграть в полную силу, когда "Вулверхэмптон" неожиданно сравнял счет. И против такого соперника у "волков" вообще не было никаких шансов.

"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2021 01:00

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  1. mancunia-planet 03.03.2021 01:27 # mancunia-planet
    Пздц сколько голубизны повылазило, чуть больше чем полтора человека

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  2. brown-ale 03.03.2021 01:20 # brown-ale
    Волки забили на шару, а до того играли позорно, словно какой-то Бернли. Последние полчаса Ман Сити показал, что значит чемпионская игра.

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  3. toha-bludsikir 03.03.2021 01:12 # toha-bludsikir
    Королевские короли! Всем ебалку делаем.

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  4. cityland1978 03.03.2021 01:07 # cityland1978
    Идём дальше следующий скам!

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  5. kler 03.03.2021 01:05 # kler
    КОРОЛИ!!!

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  6. arhangel777 03.03.2021 01:02 # arhangel777
    Всех фанов Сити с победой!
    C’mon City!!!

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  7. kukuruzzo 03.03.2021 01:01 # kukuruzzo
    Все могут КОРОЛИ!!!

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  8. mancityman 03.03.2021 01:01 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  9. griezmann 03.03.2021 01:01 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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