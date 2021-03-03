"Сити" одержал 21-ю победу подряд, разгромив "волков"

"Манчестер Сити" пошел на третий десяток побед с учетом всех соревнований, сокрушив "Вулверхэмптон" со счетом 4:1.

В стартовом составе "горожан" можно было насчитать шесть перестановок по сравнению с победой 2:1 над "Вест Хэмом". Освежили команду Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.



У "волков" лишь Ки-Яна Хувер заменил в старте Виллиана Жозе.



В начале матча гости были просто лишены мяча, однако их насыщенная оборона продержалась только до 15-й минуты, когда Рияд Махрез прострелил с правого края штрафной вдоль ворот, а Леандер Дендокер, пытаясь опередить Рахима Стерлинга, совершил автогол.



Далее характер матча не изменился. "Вулверхэмптон" сидел в обороне всей командой, ничем не отвечал и мяча почти не касался.



Снова вскрыть столь густую оборону хозяевам удалось только под занавес тайма, когда Махрез с правого края штрафной выполнил навес, Силва головой переправил мяч к дальней штанге, а там Лапорт поразил ворота. Однако гол не был засчитан, потому что система VAR обнаружила минимальный офсайд у Эмерика.



В последнем заслуживающем внимания эпизоде первого тайма Силва заставил голкипера "волков" Руя Патрисиу совершить классный сейв, а затем сам же поспешил на добивание, но в створ не попал.



С началом второго тайма "Сити" принялся искать второй гол и атаковал довольно опасно, раз за разом напрягая Патрисиу.



А на 61-й минуте игра приняла неожиданный оборот. Конор Коуди пробил головой с отскоком от газона после навеса Жоау Моутиньо со штрафного — 0:1. Это был первый удар гостей в матче.



Хозяева были возмущены таким развитием событий и пошли большими силами вперед, однако "Вулверхэмптон" поверил в себя и стал контратаковать.



Впрочем, контратаки "волков" довольно скоро затухли, а натиск "горожан" не ослабевал и увенчался успехом на 80-й минуте. Кайл Уолкер прострелил с правого края штрафной, а защитник неудачно отбросил мяч ногой на линию вратарской, где уже ждал своего шанса Жезус — 2:1.



На этом игра успокоилась, однако на последней минуте основного времени "Сити" совершил перехват возле чужой штрафной и тут же организовал атаку. Попытка Стерлинга обвести соперника не удалась, но мяч отскочил прямо к Махрезу, который немедленно пробил — 3:1.



Уже в компенсированное время случился еще один гол. Жезус сыграл на добивании после отраженного Патрисиу удара Илкая Гюндогана — 4:1.



В отличие от предыдущих матчей, где "Сити" побеждал, не слишком не напрягаясь, здесь "горожанам" пришлось сыграть в полную силу, когда "Вулверхэмптон" неожиданно сравнял счет. И против такого соперника у "волков" вообще не было никаких шансов.



"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче