Гвардиола: "Тоттенхэм" — претендент на титул"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что считает "Тоттенхэм" реальным претендентом на чемпионство в Премьер-Лиге.

К субботнему противостоянию с командой Гвардиолы "Тоттенхэм" подходит с серией из трех побед подряд в Премьер-Лиге. Если "шпоры" выиграют и здесь, то минимум на сутки перехватят лидерство в таблице.



Гвардиола высоко оценивает работу Жозе Моуриньо в Северном Лондоне, подчеркивая, что "Тоттенхэм" был хорош и до прихода португальского тренера.



"Жозе очень хорошо трудится, как и во всех своих клубах. Их цифры говорят сами за себя — против "Вест Хэма" и "Ньюкасла" они теряли очки на последней минуте. Представьте себе, сколько у них было бы очков без этих потерь".



"Они являются претендентом. Они сохраняют свое мастерство, благодаря которому четыре или пять лет подряд квалифицировались в Лигу Чемпионов и достигли финала".



"Они являются хорошей командой еще с момента прихода Почеттино. У них великолепный подбор игроков", — приводит слова Гвардиолы Goal.