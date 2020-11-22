Клопп предупредил Гвардиолу, что эра доминирования "Ливерпуля" и "Сити" окончена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил Хосепа Гвардиолу, что тому придется конкурировать не только с "красными" в ближайшие годы.

На текущей неделе Гвардиола заключил с "Манчестер Сити" новый контракт до 2023 года, и Клопп только приветствует это.



Одновременно Юрген считает, что другие команды Премьер-Лиги уже не отпустят "Ливерпуль" и "Сити" в отрыв, как это было в предыдущие два сезона.



"Я рад, что Пеп заключил новый контракт. Но я слегка опасаюсь, что следующие несколько лет не пройдут под знаменем противостояния Гвардиолы и Клоппа".



"Похоже на то, что Фрэнк (Лэмпард) и "Челси" строят достойную команду. "Манчестер Юнайтед" не перестанет стараться, как и "Арсенал", чьи дела идут хорошо. "Тоттенхэм" выглядит очень опасно в этом году. Естественно, есть "Лестер". И 100 процентов, что "Вулверхэмптон" не будет спать".



"Я обязательно кого-нибудь забыл, но не потому, что хочу проявить неуважение. Просто есть так много команд, которые развиваются и делают шаги вперед".



"Я рад, что Пеп задержится здесь подольше, как я сам!" — цитирует Клоппа Manchester Evening News.