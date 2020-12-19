Гвардиола призвал "Сити" забыть о погоне за "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал своей команде забыть о погоне за "Ливерпулем".

Победа 0:1 над "Саутгемптоном" в субботу позволила "Сити" сохранить восемь очков отставания от лидирующего "Ливерпуля", однако между двумя фаворитами расположилась куча других команд.



В сложившейся ситуации Гвардиола предпочитает двигаться поступательно, и в данный момент о борьбе за титул говорить сильно преждевременно.



"Мы далеко. Взгляните на таблицу — до вершины куча очков".



"Ливерпуль" набрал хороший ход, забив семь голов "Кристал Пэлас" на выезде. Этот "Пэлас", как я видел, был так хорош против "Тоттенхэма". Так что "Ливерпуль" в полном порядке. Я сказал парням, чтобы они забыли об этом и не думали о вершине".



"Мы девятые в таблице, поэтому на следующей неделе должны попытаться стать восьмыми или седьмыми. Затем зона Лиги Европы, после нее зона Лиги Чемпионов. Если у нас что-нибудь и сложится, значит сложится", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.