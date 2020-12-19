Гвардиола призвал "Сити" забыть о погоне за "Ливерпулем"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал своей команде забыть о погоне за "Ливерпулем".

Победа 0:1 над "Саутгемптоном" в субботу позволила "Сити" сохранить восемь очков отставания от лидирующего "Ливерпуля", однако между двумя фаворитами расположилась куча других команд.

В сложившейся ситуации Гвардиола предпочитает двигаться поступательно, и в данный момент о борьбе за титул говорить сильно преждевременно.

"Мы далеко. Взгляните на таблицу — до вершины куча очков".

"Ливерпуль" набрал хороший ход, забив семь голов "Кристал Пэлас" на выезде. Этот "Пэлас", как я видел, был так хорош против "Тоттенхэма". Так что "Ливерпуль" в полном порядке. Я сказал парням, чтобы они забыли об этом и не думали о вершине".

"Мы девятые в таблице, поэтому на следующей неделе должны попытаться стать восьмыми или седьмыми. Затем зона Лиги Европы, после нее зона Лиги Чемпионов. Если у нас что-нибудь и сложится, значит сложится", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2020 23:00

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  1. vyrentz 19.12.2020 23:39 # vyrentz
    5 по потерянным, к чему этот пиздеж в стиле Моура?

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  2. mancityman 19.12.2020 23:21 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. noi39 19.12.2020 23:18 # noi39
    Думаю Пеп кривит душой, не могут они не думать о лидерах!

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  4. electric 19.12.2020 23:03 # electric
    БАРОН!!!

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