Светская хроника за вторник

Дортмундская "Боруссия" установила дедлайн по Джейдону Санчо. "Барселона" нацелилась на Эрика Гарсию. "Кристал Пэлас" открыт к предложениям насчет Уилфрида Захи. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Дортмундская "Боруссия" хочет уладить вопрос с будущим вингера Джейдона Санчо, которого пытается купить "Манчестер Юнайтед", до 10 августа. (Daily Mail)



"Юнайтед" сделал стартовое предложение по Санчо в 89 миллионов фунтов. (Bild)



"Юнайтед" пока не выдвигал предложений по Санчо, но надеется достичь компромисса, несмотря на желание "Боруссии" выручить 110 млн. фунтов за Джейдона. (The Telegraph)



Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд заблокировал покупку вингера "Байера" Кая Хаверца в январе. (The Athletic)



Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия стал ключевой трансферной целью для "Барселоны". (Evening Standard)



"Аякс" отклонил предложение "Байера" в 18 млн. фунтов о покупке голкипера Андре Онаны, который также интересен "Челси". (Daily Mail)



"Челси" готов предложить голкиперу "Юнайтед" Дину Хендерсону контракт с зарплатой в 170 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" возобновляет переговоры о покупке полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга, за которого "Саутгемптон" хочет 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



Полузащитник Джеймс Мэддисон свяжет свое будущее с "Лестером, договорившись о новом контракте с зарплатой в 110 тыс. фунтов в неделю. (Goal)



"Кристал Пэлас" готов выслушать предложения насчет вингера Уилфрида Захи. (The Sun)



"Вест Хэм" пытается продать Мануэля Лансини и Фелипе Андерсона. (Evening Standard)



Нападающий "Вест Хэма" Альбиан Аети близок к переходу в "Селтик". (Daily Mail)



Экс-нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отвергнет интерес "Лидса" и перейдет в "Бенфику". (Todo Fichajes)



Другое



Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау определится со своим будущим в ближайшие 48 часов. (Daily Mail)



Экс-наставник "Уотфорда" Хави Грасия возглавил "Валенсию". (BBC)



"Астон Вилла" уволила своего спортивного директора. (Daily Mail)



В завершившемся сезоне Премьер-Лиги защитник "Арсенала" Давид Луис стал виновником назначения пяти пенальти, и это новый рекорд дивизиона. (talkSPORT)



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович получил "Золотую бутсу" Чемпионшипа за 26 голов. (Sky Sports)



"Сити" может организовать товарищеский матч за закрытыми дверьми перед битвой с "Реалом" в Лиге Чемпионов. (Manchester Evening News)



Все еще задействованные в еврокубках клубы могут начать следующий сезон Премьер-Лиги с задержкой до 10 дней. (Daily Mail)