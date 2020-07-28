Светская хроника за вторник
Дортмундская "Боруссия" установила дедлайн по Джейдону Санчо. "Барселона" нацелилась на Эрика Гарсию. "Кристал Пэлас" открыт к предложениям насчет Уилфрида Захи. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Дортмундская "Боруссия" хочет уладить вопрос с будущим вингера Джейдона Санчо, которого пытается купить "Манчестер Юнайтед", до 10 августа. (Daily Mail)
"Юнайтед" сделал стартовое предложение по Санчо в 89 миллионов фунтов. (Bild)
"Юнайтед" пока не выдвигал предложений по Санчо, но надеется достичь компромисса, несмотря на желание "Боруссии" выручить 110 млн. фунтов за Джейдона. (The Telegraph)
Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд заблокировал покупку вингера "Байера" Кая Хаверца в январе. (The Athletic)
Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия стал ключевой трансферной целью для "Барселоны". (Evening Standard)
"Аякс" отклонил предложение "Байера" в 18 млн. фунтов о покупке голкипера Андре Онаны, который также интересен "Челси". (Daily Mail)
"Челси" готов предложить голкиперу "Юнайтед" Дину Хендерсону контракт с зарплатой в 170 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)
"Тоттенхэм" возобновляет переговоры о покупке полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга, за которого "Саутгемптон" хочет 25 млн. фунтов. (Daily Mail)
Полузащитник Джеймс Мэддисон свяжет свое будущее с "Лестером, договорившись о новом контракте с зарплатой в 110 тыс. фунтов в неделю. (Goal)
"Кристал Пэлас" готов выслушать предложения насчет вингера Уилфрида Захи. (The Sun)
"Вест Хэм" пытается продать Мануэля Лансини и Фелипе Андерсона. (Evening Standard)
Нападающий "Вест Хэма" Альбиан Аети близок к переходу в "Селтик". (Daily Mail)
Экс-нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отвергнет интерес "Лидса" и перейдет в "Бенфику". (Todo Fichajes)
Другое
Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау определится со своим будущим в ближайшие 48 часов. (Daily Mail)
Экс-наставник "Уотфорда" Хави Грасия возглавил "Валенсию". (BBC)
"Астон Вилла" уволила своего спортивного директора. (Daily Mail)
В завершившемся сезоне Премьер-Лиги защитник "Арсенала" Давид Луис стал виновником назначения пяти пенальти, и это новый рекорд дивизиона. (talkSPORT)
Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович получил "Золотую бутсу" Чемпионшипа за 26 голов. (Sky Sports)
"Сити" может организовать товарищеский матч за закрытыми дверьми перед битвой с "Реалом" в Лиге Чемпионов. (Manchester Evening News)
Все еще задействованные в еврокубках клубы могут начать следующий сезон Премьер-Лиги с задержкой до 10 дней. (Daily Mail)
28.07.2020 07:00
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Последние комментарии:
Так, блэт. Ушли Лалана и Ловрен. Ну самурай изи заменит Лалану, но вот защитников точно нужно покупать.
Алло, Юрген, нужно лямов 50-60 потратить, наконец-то!
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МЮ даже санчеса не может слить, который хоть что-то начал показывать в интере, а челси надеется бабки получить за своего нулевого дыркача, орууу
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"Челси" готов предложить голкиперу "Юнайтед" Дину Хендерсону контракт с зарплатой в 170 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/79937/
уахахахаххахахах бедный щольсбери не может найти норм кипера, а если честно, думаю стоит дать сабалаге второй шанс, все таки у парня виден талант, все таки не зря же его купили за бешеные деньги, сутулый должен дать шанс парню ес же
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Челси на троне
будет в следующем сезоне
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Камон красиво. Челси чемпионен.
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Аррисабалага на 730-м месте из 730 по сэйвам среди вратарей в истории Премьер-лиги
Два года назад «Челси» заплатил «Атлетику» невероятные 80 млн евро за 23-летнего вратаря Кепу Аррисабалагу. Испанец до сих пор не впечатляет своей игрой и стал настоящим разочарованием для болельщиков лондонского клуба.
В завершившемся сезоне Кепа отразил всего 54,5% ударов в створ ворот. И если брать статистику всех голкиперов в истории Премьер-лиги, которые провели не менее 10 матчей, то по проценту сэйвов Аррисабалага находится на 730-м месте из 730 возможных. Всего за два сезона голкипер пропустил 8% голов «Челси» с 1992 года. Более того, в 14 пропущенных голах из 47 (30%) Кепа даже не реагировал.
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итоги сезона:
Ливерпуль чемпион. На этом всё
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