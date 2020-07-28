Агент: "Это не секрет, что Коутиньо хочет вернуться в Премьер-Лигу"
Агент Киа Джурабчан подтвердил, что полузащитник Филиппе Коутиньо хочет вернуться в Премьер-Лигу.
В данный момент Коутиньо завершает сезон аренды в "Баварии". Филиппе не останется в Мюнхене, но надеется пройти с немецким клубом весь путь в плей-офф Лиги Чемпионов до конца, попутно выбив из борьбы "Барселону", которой он принадлежит.
По словам Джурбачана, его клиент вызывает большой интерес со стороны других клубов, однако 28-летний бразилец отложит свое решение на конец сезона.
"Думаю, поскольку розыгрыш Лиги Чемпионов продлится до 23 августа, игроку вроде Коутиньо будет сложно сделать какой-либо выбор раньше этой даты".
"В данный момент у него на уме Лига Чемпионов, и им все еще нужно нужно пройти "Челси", чтобы попасть в следующий раунд, где он сможет сыграть против "Барселоны".
"После Лиги Чемпионов... Это не секрет, что он хочет вернуться в Премьер-Лигу, если будет такая возможность. Он любит играть в Премьер-Лиге, и там им восхищаются".
"Это одно из приоритетных направлений... Но также он не исключает, что останется в "Барселоне", так что еще ничего не решено".
"К Филиппе существует серьезный интерес, потому что он отличный игрок и многого добился. Им всегда интересуются", — сообщил Джурабчан talkSPORT.
28.07.2020 18:00
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Последние комментарии:
в басрелону этого топаря
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в Зените пусть с Ловреном воссоединится, говорят хорват замечательный парень.
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Есть еще 2 таких не секрета:
1. От него пздц как сильно хочет избавиться пута
2. Он накой никому не нужен. Даже за аренду по дешевке.
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28 лет всего, а уже нах никакому большому клубу не нужен, как бы агент ему не набивал цену, теперь одна дорога - в какой-нть китай ехать, доигрывать.
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был небольшой но звездочкой в Ливерпуле теперь обычное гавно в канализации ему место только в РПЛ там в Спартаке или Зените там тоже пытаются играть в футбол
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Обмен Коут-Минамино и все в плюсе
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