Агент: "Это не секрет, что Коутиньо хочет вернуться в Премьер-Лигу"

Агент Киа Джурабчан подтвердил, что полузащитник Филиппе Коутиньо хочет вернуться в Премьер-Лигу.

В данный момент Коутиньо завершает сезон аренды в "Баварии". Филиппе не останется в Мюнхене, но надеется пройти с немецким клубом весь путь в плей-офф Лиги Чемпионов до конца, попутно выбив из борьбы "Барселону", которой он принадлежит.



По словам Джурбачана, его клиент вызывает большой интерес со стороны других клубов, однако 28-летний бразилец отложит свое решение на конец сезона.



"Думаю, поскольку розыгрыш Лиги Чемпионов продлится до 23 августа, игроку вроде Коутиньо будет сложно сделать какой-либо выбор раньше этой даты".



"В данный момент у него на уме Лига Чемпионов, и им все еще нужно нужно пройти "Челси", чтобы попасть в следующий раунд, где он сможет сыграть против "Барселоны".



"После Лиги Чемпионов... Это не секрет, что он хочет вернуться в Премьер-Лигу, если будет такая возможность. Он любит играть в Премьер-Лиге, и там им восхищаются".



"Это одно из приоритетных направлений... Но также он не исключает, что останется в "Барселоне", так что еще ничего не решено".



"К Филиппе существует серьезный интерес, потому что он отличный игрок и многого добился. Им всегда интересуются", — сообщил Джурабчан talkSPORT.