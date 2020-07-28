Клопп: "Завтрак с Фергюсоном был сродни встрече с Папой римским"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что совместный завтрак с легендой "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном был для него сродни встрече с Папой римским.

Накануне Ассоциация тренеров (LMA) признала Клоппа Тренером Года, вручив Юргену награду имени Фергюсона.



В специальном видеообращении сэр Алекс похвалил Клоппа, отметив достижения "красных" в этом сезоне, и 53-летний немец ответил взаимностью.



"Я знаю, что это не на 100 процентов уместно для тренера "Ливерпуля", но я восхищаюсь им".



"Помню, он был первым британским тренером, с которым я встретился. Мы позавтракали вместе. Я не уверен, помнит ли он об этом, но лично я помню, потому что для меня тот момент был подобен встрече с Папой римским".



"Это было абсолютно замечательно, и мы сразу же поладили. В тот момент я и представить не мог, что в моих руках будет награда, названная в его честь", — цитирует Клоппа Goal.