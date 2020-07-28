Клопп: "Завтрак с Фергюсоном был сродни встрече с Папой римским"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что совместный завтрак с легендой "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном был для него сродни встрече с Папой римским.

Накануне Ассоциация тренеров (LMA) признала Клоппа Тренером Года, вручив Юргену награду имени Фергюсона.

В специальном видеообращении сэр Алекс похвалил Клоппа, отметив достижения "красных" в этом сезоне, и 53-летний немец ответил взаимностью.

"Я знаю, что это не на 100 процентов уместно для тренера "Ливерпуля", но я восхищаюсь им".

"Помню, он был первым британским тренером, с которым я встретился. Мы позавтракали вместе. Я не уверен, помнит ли он об этом, но лично я помню, потому что для меня тот момент был подобен встрече с Папой римским".

"Это было абсолютно замечательно, и мы сразу же поладили. В тот момент я и представить не мог, что в моих руках будет награда, названная в его честь", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1658

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 28.07.2020 12:21 # vyrentz
    Вместо того, чтобы воспринять с достоинством похвалу в сторону своей легенды от другого тренера, манки сразу же распушили хвост аки павлины заднеприводные. ну что за долбоебики, просрать такую возможность топово подчеркнуть величие своей франшизы.

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  2. januzaj00 28.07.2020 11:09 # januzaj00
    Надеюсь, он при встрече на колени встал

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  3. chelsea-soul 28.07.2020 11:07 # chelsea-soul
    Kloppe

    pl н.-нем.
    побои, порка

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  4. jack-4poker 28.07.2020 11:02 # jack-4poker
    Новость для фансайта

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