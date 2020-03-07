Лакасетт принес "Арсеналу" три очка против "Вест Хэма"
Одобренный системой VAR гол вышедшего на замену Александра Лакасетта обеспечил "Арсеналу" победу в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом" — 1:0.
По сравнению с победой 3:2 над "Эвертоном" 23 февраля в старте у "канониров" вышли Пабло Мари, Сократис Папастатопулос и Букайо Сака, заменив Шкодрана Мустафи, Сеада Колашинаца и Эктора Беллерина.
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Саутгемптона" (3:1).
Счет в дерби едва не был открыт уже на второй минуте, когда полузащитник хозяев Гранит Джака просто подарил мяч Джарроду Боуэну, а тот поспешил пробить с дистанции — штанга!
На 11-й минуте оборона "Арсенала" снова провалилась, и Мичейл Антонио оказался в одиночестве на правом краю штрафной. Вингер "Вест Хэма" мог бить сам, но решил вывести на пустые ворота Себастьяна Алле — и грубо ошибся с передачей.
Спустя восемь минут для "канониров" прозвучал еще один тревожный звоночек. Алле выходил на ударную позицию по левому краю штрафной, однако голкипер Бернд Лено забрал мяч из под ног нападающего.
В середине первого тайма гости, наконец, по-настоящему показали свои зубы. Сократис бил головой с линии вратарской после мягкой подачи Пьер-Эмерика Обамеянга и попал в перекладину.
В целом "Арсенал" больше владел мячом, однако "Вест Хэм" играл как с равным себе, а создаваемые "молотобойцами" моменты были острее.
Незадолго до перерыва гости не использовали еще один шанс — Антонио промахнулся с пары метров после розыгрыша углового.
После перерыва "канониры" продолжили доминировать во владении мячом, однако их соперник все так же был опаснее. Еще один момент имел Антонио, но Лено успел среагировать.
В концовке матча "Вест Хэм" стал прижиматься к своим воротам и на 78-й минуте пропустил. Вышедший на замену Александр Лакасетт поразил цель с близкого расстояния после скидки головой Озила — 1:0. И хотя лайнсмен увидел офсайд у Месута, система VAR его не подтвердила, гол был засчитан.
"Молотобойцы" спохватились, но было уже слишком поздно — избежать поражения им не удалось.
"Арсенал" одержал важнейшую победу в плане борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов, хотя по игре "Вест Хэм" не заслуживал поражения. "Молотобойцы" продолжают рисковать своей пропиской в Премьер-Лиге и отчаянно нуждаются в очках.
"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче
07.03.2020 19:55
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Последние комментарии:
21.11.2019 17:38 #
myu99
самый гавно стадион, самый гавно клуб, самый гавно фаны, самый гавно тренер, самый гавно игроки в мире собрани именно в этом гавно горадке и забыл 0000000 виграных трофеив апл
Источник: http://fapl.ru/posts/74822/
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24.04.2019 19:16 #
myu99
малитис на кароля англии балели ливера. если сегодня виграет мю и ливер будет чемпионам то через пару лет скаузери будут арат вот мы были чемпионами так дале а мы им в ответ кто зделал вас чемпионами благадаря кому а они замолкнут как барашки. вот уже 30 лет бедняга не может стат чемпионами. они сами не смогли так мы поможем и это будет для них самая мерзкая чемпионста в истории вуахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/70302/
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24.08.2019 16:19 #
myu99
шас вийдет алонса и забет сваи ворота
Источник: http://fapl.ru/posts/72947/
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Леви сука посмотри что ты сделал!!! Верни Почеттино обратно!
(ответить)
Лолблеать))
Если Бёрнли выиграет, гейклуб опять на 10-е место упадёт))
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Бернли красавы
(ответить)
шпоры мертвы
маур аут
очередная неустойка
(ответить)
просто напомню что отрыв Гегемонпуля от Шолсе - 40 очков. ехехех
(ответить)
Великому Ливерпулю осталось 3 победы до чемпионства.
(ответить)
Клопп:"Хуй это то что ты можешь положить пенсам за щеку"
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Мёртвые просто жесть. Ладно хоть прессик не заруинили.
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Пздц, теперь гейгуннеры перетрахаются здесь на радостях.
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Почему ЛФК будет еще править в АПЛ 2-3 года.
1.Сильный топ тренер, который своей харизмой влюбил в себя всех.
Который из говна делает пред_топ футболиста.
2.Клуб в статусе Гегемона, где все на нас равняются в мире.
3.Любой топ трансфер по щелчку - денег много.
4.Бан МС, который не ясно где еще окажется со старыми кадрами.
5.Конкуренты не способны дать бой на дистанции.Ибо сами не могут разгрести свое дерьмо.2 победы одно поражение.
И того ЛФК идеальный кандидат для 5 летки гегемонии в АПЛ.
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гпенсы с праздником)))
с@сите, не отвлекайтесь))
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В любом случае мы будем играть в следующем сезоне ЛЧ, нужно бороться с Лейпцигом из последних сил, выбывать на этой стадии не наша история.
(ответить)
радует что хоть с клинками выше мушной помойки
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блять волчары
как же так. такой шанс проебланили протаранить корму у членсидоров
смотрю в четверку никто не хочет
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Мало моментов, очень мало. Еще и бригада арбитров на приколе. Тупая пизда лайнсмен слепая игру рукой не увидела, мяч на пол метра в ауте - не увидела, а несуществующий оффсайд она, блять, увидела. И когда они уже перестанут трепать нервы болельщиков, садясь в оборону защищая хлипкое преимущество... Когда на встречных играли они ито столько не создали, как во время последнего штурма...
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Отличный состав выбрал Моуриньо в матче с Бернли, надеюсь это сработает в матче с Лейпцигом.
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Пцц еще на так давно - наш великий ЛФК бился в ЛЕ с какими то Севильями и в АПЛ за 4-е место в статусе середняка.
Абсолютно не хочется возвращаться на этот уровень нищих клубов с физруками.
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