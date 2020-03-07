Лакасетт принес "Арсеналу" три очка против "Вест Хэма"

Александр Лакасетт Одобренный системой VAR гол вышедшего на замену Александра Лакасетта обеспечил "Арсеналу" победу в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом" — 1:0.

По сравнению с победой 3:2 над "Эвертоном" 23 февраля в старте у "канониров" вышли Пабло Мари, Сократис Папастатопулос и Букайо Сака, заменив Шкодрана Мустафи, Сеада Колашинаца и Эктора Беллерина.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Саутгемптона" (3:1).

Счет в дерби едва не был открыт уже на второй минуте, когда полузащитник хозяев Гранит Джака просто подарил мяч Джарроду Боуэну, а тот поспешил пробить с дистанции — штанга!

На 11-й минуте оборона "Арсенала" снова провалилась, и Мичейл Антонио оказался в одиночестве на правом краю штрафной. Вингер "Вест Хэма" мог бить сам, но решил вывести на пустые ворота Себастьяна Алле — и грубо ошибся с передачей.

Спустя восемь минут для "канониров" прозвучал еще один тревожный звоночек. Алле выходил на ударную позицию по левому краю штрафной, однако голкипер Бернд Лено забрал мяч из под ног нападающего.

В середине первого тайма гости, наконец, по-настоящему показали свои зубы. Сократис бил головой с линии вратарской после мягкой подачи Пьер-Эмерика Обамеянга и попал в перекладину.

В целом "Арсенал" больше владел мячом, однако "Вест Хэм" играл как с равным себе, а создаваемые "молотобойцами" моменты были острее.

Незадолго до перерыва гости не использовали еще один шанс — Антонио промахнулся с пары метров после розыгрыша углового.

После перерыва "канониры" продолжили доминировать во владении мячом, однако их соперник все так же был опаснее. Еще один момент имел Антонио, но Лено успел среагировать.

В концовке матча "Вест Хэм" стал прижиматься к своим воротам и на 78-й минуте пропустил. Вышедший на замену Александр Лакасетт поразил цель с близкого расстояния после скидки головой Озила — 1:0. И хотя лайнсмен увидел офсайд у Месута, система VAR его не подтвердила, гол был засчитан.

"Молотобойцы" спохватились, но было уже слишком поздно — избежать поражения им не удалось.

"Арсенал" одержал важнейшую победу в плане борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов, хотя по игре "Вест Хэм" не заслуживал поражения. "Молотобойцы" продолжают рисковать своей пропиской в Премьер-Лиге и отчаянно нуждаются в очках.

"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2020 19:55

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  1. anabanana94 07.03.2020 21:30 # anabanana94
    21.11.2019 17:38 #
    myu99

    самый гавно стадион, самый гавно клуб, самый гавно фаны, самый гавно тренер, самый гавно игроки в мире собрани именно в этом гавно горадке и забыл 0000000 виграных трофеив апл

    Источник: http://fapl.ru/posts/74822/

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  2. anabanana94 07.03.2020 21:28 # anabanana94
    24.04.2019 19:16 #
    myu99

    малитис на кароля англии балели ливера. если сегодня виграет мю и ливер будет чемпионам то через пару лет скаузери будут арат вот мы были чемпионами так дале а мы им в ответ кто зделал вас чемпионами благадаря кому а они замолкнут как барашки. вот уже 30 лет бедняга не может стат чемпионами. они сами не смогли так мы поможем и это будет для них самая мерзкая чемпионста в истории вуахахаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/70302/

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  3. anabanana94 07.03.2020 21:27 # anabanana94
    24.08.2019 16:19 #
    myu99

    шас вийдет алонса и забет сваи ворота

    Источник: http://fapl.ru/posts/72947/

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  4. anabanana94 07.03.2020 21:21 # anabanana94
    Леви сука посмотри что ты сделал!!! Верни Почеттино обратно!

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  5. chelsea88 07.03.2020 20:58 # chelsea88
    Лолблеать))
    Если Бёрнли выиграет, гейклуб опять на 10-е место упадёт))

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  6. wengerrrro 07.03.2020 20:51 # wengerrrro
    Бернли красавы

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  7. thegodfather 07.03.2020 20:43 # thegodfather
    шпоры мертвы
    маур аут

    очередная неустойка

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  8. ibe 07.03.2020 20:42 # ibe
    просто напомню что отрыв Гегемонпуля от Шолсе - 40 очков. ехехех

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  9. alcoholnarco 07.03.2020 20:40 # alcoholnarco
    Великому Ливерпулю осталось 3 победы до чемпионства.

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  10. chronicle 07.03.2020 20:37 # chronicle
    Клопп:"Хуй это то что ты можешь положить пенсам за щеку"

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  11. ganinilyha 07.03.2020 20:25 # ganinilyha
    Мёртвые просто жесть. Ладно хоть прессик не заруинили.

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  12. chelsea88 07.03.2020 20:19 # chelsea88
    Пздц, теперь гейгуннеры перетрахаются здесь на радостях.

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  13. skychnie-oboi 07.03.2020 20:17 # skychnie-oboi
    Почему ЛФК будет еще править в АПЛ 2-3 года.

    1.Сильный топ тренер, который своей харизмой влюбил в себя всех.
    Который из говна делает пред_топ футболиста.

    2.Клуб в статусе Гегемона, где все на нас равняются в мире.

    3.Любой топ трансфер по щелчку - денег много.

    4.Бан МС, который не ясно где еще окажется со старыми кадрами.

    5.Конкуренты не способны дать бой на дистанции.Ибо сами не могут разгрести свое дерьмо.2 победы одно поражение.

    И того ЛФК идеальный кандидат для 5 летки гегемонии в АПЛ.

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  14. gunars 07.03.2020 20:17 # gunars
    гпенсы с праздником)))
    с@сите, не отвлекайтесь))

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  15. anabanana94 07.03.2020 20:14 # anabanana94
    В любом случае мы будем играть в следующем сезоне ЛЧ, нужно бороться с Лейпцигом из последних сил, выбывать на этой стадии не наша история.

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  16. superperez101 07.03.2020 20:13 # superperez101
    радует что хоть с клинками выше мушной помойки

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  17. superperez101 07.03.2020 20:12 # superperez101
    блять волчары
    как же так. такой шанс проебланили протаранить корму у членсидоров
    смотрю в четверку никто не хочет

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  18. redwhitegun 07.03.2020 20:10 # redwhitegun
    Мало моментов, очень мало. Еще и бригада арбитров на приколе. Тупая пизда лайнсмен слепая игру рукой не увидела, мяч на пол метра в ауте - не увидела, а несуществующий оффсайд она, блять, увидела. И когда они уже перестанут трепать нервы болельщиков, садясь в оборону защищая хлипкое преимущество... Когда на встречных играли они ито столько не создали, как во время последнего штурма...

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  19. anabanana94 07.03.2020 20:09 # anabanana94
    Отличный состав выбрал Моуриньо в матче с Бернли, надеюсь это сработает в матче с Лейпцигом.

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  20. skychnie-oboi 07.03.2020 20:03 # skychnie-oboi
    Пцц еще на так давно - наш великий ЛФК бился в ЛЕ с какими то Севильями и в АПЛ за 4-е место в статусе середняка.

    Абсолютно не хочется возвращаться на этот уровень нищих клубов с физруками.

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