Лакасетт принес "Арсеналу" три очка против "Вест Хэма"

Одобренный системой VAR гол вышедшего на замену Александра Лакасетта обеспечил "Арсеналу" победу в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом" — 1:0.

По сравнению с победой 3:2 над "Эвертоном" 23 февраля в старте у "канониров" вышли Пабло Мари, Сократис Папастатопулос и Букайо Сака, заменив Шкодрана Мустафи, Сеада Колашинаца и Эктора Беллерина.



Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Саутгемптона" (3:1).



Счет в дерби едва не был открыт уже на второй минуте, когда полузащитник хозяев Гранит Джака просто подарил мяч Джарроду Боуэну, а тот поспешил пробить с дистанции — штанга!



На 11-й минуте оборона "Арсенала" снова провалилась, и Мичейл Антонио оказался в одиночестве на правом краю штрафной. Вингер "Вест Хэма" мог бить сам, но решил вывести на пустые ворота Себастьяна Алле — и грубо ошибся с передачей.



Спустя восемь минут для "канониров" прозвучал еще один тревожный звоночек. Алле выходил на ударную позицию по левому краю штрафной, однако голкипер Бернд Лено забрал мяч из под ног нападающего.



В середине первого тайма гости, наконец, по-настоящему показали свои зубы. Сократис бил головой с линии вратарской после мягкой подачи Пьер-Эмерика Обамеянга и попал в перекладину.



В целом "Арсенал" больше владел мячом, однако "Вест Хэм" играл как с равным себе, а создаваемые "молотобойцами" моменты были острее.



Незадолго до перерыва гости не использовали еще один шанс — Антонио промахнулся с пары метров после розыгрыша углового.



После перерыва "канониры" продолжили доминировать во владении мячом, однако их соперник все так же был опаснее. Еще один момент имел Антонио, но Лено успел среагировать.



В концовке матча "Вест Хэм" стал прижиматься к своим воротам и на 78-й минуте пропустил. Вышедший на замену Александр Лакасетт поразил цель с близкого расстояния после скидки головой Озила — 1:0. И хотя лайнсмен увидел офсайд у Месута, система VAR его не подтвердила, гол был засчитан.



"Молотобойцы" спохватились, но было уже слишком поздно — избежать поражения им не удалось.



"Арсенал" одержал важнейшую победу в плане борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов, хотя по игре "Вест Хэм" не заслуживал поражения. "Молотобойцы" продолжают рисковать своей пропиской в Премьер-Лиге и отчаянно нуждаются в очках.



"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче