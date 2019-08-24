3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 24 августа шестью поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





НОРВИЧ — ЧЕЛСИ 14:30 Онлайн-трансляция



Новичок Премьер-Лиги "Норвич" может показаться удобным соперником для Фрэнка Лэмпарда, чтобы одержать свою первую победу в качестве главного тренера "Челси". Однако в прошлый уикенд "канарейки" убедительно переиграли "Ньюкасл" со счетом 3:1 и доказали, что их рано записывать в аутсайдеры. "Синие" не потерпели ни одного поражения в 15 последних встречах с "Ньюкаслом" во всех соревнованиях.



Свой первый матч в сезоне может сыграть восстановившийся после травмы бедра защитник "Норвича" Тимм Клозе. Онель Эрнандес выбыл на три месяца с травмой колена, а вот Кристоф Циммерман свое колено залечит уже к следующей неделе.



Полузащитник "Челси" Нголо Канте находится под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Антонио Рюдигер, вероятно, пока не готов вернуться к выступлениям за первую команду.



УОТФОРД — ВЕСТ ХЭМ 17:00



Летние каникулы не помогли "Уотфорду" прервать тот нисходящий тренд, который наметился еще в конце прошлого сезона — теперь "шершни" проиграли все шесть последних матчей во всех турнирах. "Вест Хэм" надеется воспользоваться слабостью соперника, чтобы одержать свою первую победу в новой кампании и подправить свою разницу мячей — худшую в дивизионе на данный момент (-5). "Уотфорд" выиграл пять поединков против "молотобойцев" в Премьер-Лиге — больше, чем против кого-либо.



Капитан "Уотфорда" Трой Дини пропустит несколько недель после небольшой операции на колене. Абдулай Дукуре и Роберто Перейра под вопросом. Наконец, может дебютировать Исмаила Сарр.



Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл восстановился после травмы икроножной мышцы и готов сыграть свой первый матч в сезоне. Фелипе Андерсон и Себастьян Алле залечил свои болячки, из-за которых они пропустили предыдущий поединок.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 17:00



"Шеффилд Юнайтед" сверхуспешно стартовал в Премьер-Лиге, набрав четыре очка, но если "Лестеру" удастся продемонстрировать игру того же уровня, что и против "Челси" в прошлый уикенд, "клинки" едва ли смогут избежать поражения. Эти команды еще не встречались в рамках Премьер-Лиги, а их последний очный матч в рамках высшего дивизиона датируется 1976 годом.



Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джон Флек находится под вопросом из-за травмы ноги. Каллум Робинсон залечил бедро. Готов к дебюту Равель Моррисон.



Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл пока не готов вернуться из лазарета, поэтому его продолжит подменять Кристиан Фукс.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



После двух первых матчей стало окончательно ясно, в какой футбол хочет играть Оле Гуннар Сульшер. Норвежский тренер надеется, что молодость и напор "Манчестер Юнайтед" заставят капитулировать "Кристал Пэлас", который в этом сезоне пока не забил ни одного гола, но при этом пропустил лишь один. "Красные дьяволы" не потерпели ни одного поражения в 22 последних встречах с "орлами" в рамках чемпионата — с проигрыша 3:0 на "Селхерст Парк" в мае 1991.



Защитник "Юнайтед" Диогу Далот вернется в строй только после международного перерыва. Также отсутствую Эрик Байи и Тимоти Фосу-Менса.



"Пэлас" будет лишен Мамаду Сако и Джеймса Томкинса, что должно открыть дорогу в стартовый состав для Гари Кэхилла.



БРАЙТОН — САУТГЕМПТОН 17:00



После двух первых туров "Брайтон" имеет в своем активе четыре очка, тогда как "Саутгемптон" — ни одного. Хотя уже против "Ливерпуля" в прошлый уикенд "святые" продемонстрировали значительный прогресс в своей игре относительно поражения от "Бернли" неделей ранее. В рамках Премьер-Лиги "чайки" еще не побеждали "Саутгемптон" в четырех попытках.



В лазарете "Брайтона" остаются Хосе Искьердо, Эсекьель Скелотто и Ив Биссума.



Запасной голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти восстановился после небольшой травмы. Кевин Дансо готов к дебюту.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



По совпадению, на "Энфилде" сойдутся единственные команды, которые пока идут без очковых потерь, хотя позади только два тура. Это будет первое серьезное испытание для "Арсенала" в сезоне, тогда как "Ливерпуль" уже успел сразиться с "Манчестер Сити" и "Челси", пускай и в других соревнованиях. "Красные" не потерпели ни одного поражения в восьми последних встречах с "канонирами".



"Ливерпуль" все еще лишен Алиссона, Наби Кейта и Натаниэля Клайна, но Деян Ловрен оправился после болезни.



На появление в старте "Арсенала" надеется Николя Пепе. Месуту Озилу и Граниту Джаке предстоит фитнес-тест.