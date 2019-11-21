"Ливерпуль" продолжает работу над расширением "Энфилда"

Энфилд "Ливерпуль" продолжает разработку своих планов по увеличению вместимости "Энфилда" до примерно 60 тысяч зрителей.

После завершения реконструкции Главной трибуны в 2016 году стадион "красных" вмещает 54,074 зрителя.

Однако победителя Лиги Чемпионов ощущают потребность дальнейшего расширения арены и теперь переходят к стадии публичных слушаний.

Как сообщает BBC, "Ливерпуль" распространил около пяти тысяч листовок среди местных жителей с приглашением посетить публичные слушания, которые пройдут с 29 ноября по 4 декабря.

После этих консультаций "красные" смогут скорректировать свои планы в соответствии с пожеланиями резидентов.

Добавим, что у мерсисайдского клуба уже есть действительное до сентября разрешение на строительные работы, но оно предусматривало лишь дополнительные четыре тысячи мест, тогда как сейчас "Ливерпуль" вынашивает более амбициозные планы.


Метки Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 303

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  1. chr1s8rown 21.11.2019 15:17 # chr1s8rown
    У нас б начали работу и без согласия жителей.

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  2. stevens 21.11.2019 15:15 # stevens
    На лучшем стадионе в мире играет свои домашние матчи лучшая команда в мире, в составе которой играют лучшие футболисты в мире для лучших в мире фанатов. Лучшим все самое лучшее.

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  3. arman-kz 21.11.2019 15:09 # arman-kz
    Слишком много пассажиров стало. Расходятся не свистка. Какие-то хождения и свободные м5ста вовремя матча. Раньше такого не наблюдалось.

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  4. tigerpool 21.11.2019 15:07 # tigerpool
    Самый лучший стадион в мире !

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