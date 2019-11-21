"Ливерпуль" продолжает работу над расширением "Энфилда"

"Ливерпуль" продолжает разработку своих планов по увеличению вместимости "Энфилда" до примерно 60 тысяч зрителей.

После завершения реконструкции Главной трибуны в 2016 году стадион "красных" вмещает 54,074 зрителя.



Однако победителя Лиги Чемпионов ощущают потребность дальнейшего расширения арены и теперь переходят к стадии публичных слушаний.



Как сообщает BBC, "Ливерпуль" распространил около пяти тысяч листовок среди местных жителей с приглашением посетить публичные слушания, которые пройдут с 29 ноября по 4 декабря.



После этих консультаций "красные" смогут скорректировать свои планы в соответствии с пожеланиями резидентов.



Добавим, что у мерсисайдского клуба уже есть действительное до сентября разрешение на строительные работы, но оно предусматривало лишь дополнительные четыре тысячи мест, тогда как сейчас "Ливерпуль" вынашивает более амбициозные планы.