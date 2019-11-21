"Ливерпуль" продолжает работу над расширением "Энфилда"
"Ливерпуль" продолжает разработку своих планов по увеличению вместимости "Энфилда" до примерно 60 тысяч зрителей.
После завершения реконструкции Главной трибуны в 2016 году стадион "красных" вмещает 54,074 зрителя.
Однако победителя Лиги Чемпионов ощущают потребность дальнейшего расширения арены и теперь переходят к стадии публичных слушаний.
Как сообщает BBC, "Ливерпуль" распространил около пяти тысяч листовок среди местных жителей с приглашением посетить публичные слушания, которые пройдут с 29 ноября по 4 декабря.
После этих консультаций "красные" смогут скорректировать свои планы в соответствии с пожеланиями резидентов.
Добавим, что у мерсисайдского клуба уже есть действительное до сентября разрешение на строительные работы, но оно предусматривало лишь дополнительные четыре тысячи мест, тогда как сейчас "Ливерпуль" вынашивает более амбициозные планы.
21.11.2019 15:00
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У нас б начали работу и без согласия жителей.
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На лучшем стадионе в мире играет свои домашние матчи лучшая команда в мире, в составе которой играют лучшие футболисты в мире для лучших в мире фанатов. Лучшим все самое лучшее.
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Слишком много пассажиров стало. Расходятся не свистка. Какие-то хождения и свободные м5ста вовремя матча. Раньше такого не наблюдалось.
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Самый лучший стадион в мире !
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