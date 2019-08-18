Почеттино: "Я влюблен в VAR"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что он без ума от системы VAR.

В апреле этого года VAR помогла "шпорам" выстоять против "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, а в субботу избавила лондонцев от поражения против все того же соперника в рамках Премьер-Лиги.



После ничьей 2:2 на "Этихад" Почеттино выразил мнение, что настало время пустить современные технологии в футбол и перестать этому противиться.



"Я влюблен в VAR. Я согласился с самого начала, когда мы только заговорили о введении этой системы. Иногда она может сослужить тебе хорошую службу, как это было сегодня и, конечно, как это было в Лиге Чемпионов. Мы не можем препятствовать эволюции технологий".



"Иногда это сложно принять, потому что мы любим футбол, и 30 лет назад все определяло решение рефери — порой несправедливое решение".



"Нам нужно принять VAR, потому что теперь мы живем в другую эру футбола. Также нам нужно признать, что сегодня мы извлекли выгоду из этого", — цитирует Почеттино Evening Standard.