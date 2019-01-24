Почеттино призвал отложить введение VAR в Премьер-Лиге
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал отложить введение системы видеопомощи рефери (VAR) в Премьер-Лиге.
Со следующего сезона VAR получит еще более широкое применение и будет использоваться как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов.
Однако у Почеттино по-прежнему остаются большие нарекания к этой системе, вмешательство которой помогло "шпорам" получить пенальти и одержать победу в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси".
"На мой взгляд, было бы хорошей идеей отложить введение VAR, потому что лучше подождать еще год или даже больше, если у нас не будет всей информации о том, как эта система работает и как мы можем ее улучшить".
"Это всего лишь мое мнение, раз вы спрашиваете — я не знаю, интересно это Даниэлю Леви или Премьер-Лиге".
"Но каждый увиденный матч в Европе убеждает меня, что никто не рад этой системе. Я уверяю — никто! Я обеспокоен, что будут возникать ситуации, когда футбол насчет раздражать фанатов".
"В нашем деле важнее всего, чтобы фанаты были счастливы. Если ты будешь останавливать игру на пять минут ради принятия решения, я не знаю, как они будут себя вести".
"Сегодня Премьер-Лига является лучшим зрелищем в мире — наравне, быть может, с НФЛ или НБА в Америке. Премьер-Лига совершенно точно является лучшим шоу в Европе и в футболе. Поэтому мы должны быть осторожны при внедрении этой системы и использовании ее", — цитирует Почеттино Sky Sports.
24.01.2019 14:00
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Последние комментарии:
будущему тренеру МУ вары не к чему, лучше по-старинке, аки АФ.
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Самая ,,любимая" ФА команда Англии, с одним только Сити, этим днарям эпизодов 20 минимум( за 5 последних лет ) где им защитывали голы из офсайда, или левые пенки, или наоборот не ставили в их ворота пенальти. Да и с другими командами, их тянут за оба ухи. Челси и МЮ тоже тащат, но несравнимо с этими петухами ( это чисто мое наблюдение ). ВАР убирает грязь из футбола, несправедливые решения...Именно поэтому в Англии, эти пид,ары - английские рефери будут ее дискредитировать. Уже было пару раз, с этим самым ттх, Ныркейн любимчик показал как нужно зарабатывать пендали из офсайда.
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Быстрее бы ввели вар
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какая разница, кто рад этому, а кто не рад? результат каждого матча должен быть справедливым, вот и всё.
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Фанаты будут счастливы не видеть манипуляции с результатами матчей! Иди на хер, петушара. Может быть, мне уже стоит надеть шапочку из фольги, но я начинаю верить в заговор по дискредитации ВАР, потому что терять контроль над результатами, желания, видимо, нет, да и поверить в то, что можно допускать на столько вопиющие ошибки после просмотра повтора - не могу.
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удивлен что это предлагает не клоп-топп с солахам. эти то точно будут не рады.
а система себя вроде как нормально показала, на том че ЧМ все все видели, все четко было и никого вроде не раздражало
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Надо чтобы телезрители и зрители на трибунах видели все то же, что видит рефери на мониторе. Делов то - пару больших экранов на всех стадионах в Премьер лиге поставить. Учитывая доходы английских клубов, это не столь дорого. Тогда судьям будет труднее косить под дурачка, типо я ошибся, если тоже самое на экране видят 50К зрителей.
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Var аннулирует половину пенальти за нырки Кейни .
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клоун
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нововведения в футболе это хрень, лучше по старинке
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