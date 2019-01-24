Почеттино призвал отложить введение VAR в Премьер-Лиге

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал отложить введение системы видеопомощи рефери (VAR) в Премьер-Лиге.

Со следующего сезона VAR получит еще более широкое применение и будет использоваться как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов.



Однако у Почеттино по-прежнему остаются большие нарекания к этой системе, вмешательство которой помогло "шпорам" получить пенальти и одержать победу в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси".



"На мой взгляд, было бы хорошей идеей отложить введение VAR, потому что лучше подождать еще год или даже больше, если у нас не будет всей информации о том, как эта система работает и как мы можем ее улучшить".



"Это всего лишь мое мнение, раз вы спрашиваете — я не знаю, интересно это Даниэлю Леви или Премьер-Лиге".



"Но каждый увиденный матч в Европе убеждает меня, что никто не рад этой системе. Я уверяю — никто! Я обеспокоен, что будут возникать ситуации, когда футбол насчет раздражать фанатов".



"В нашем деле важнее всего, чтобы фанаты были счастливы. Если ты будешь останавливать игру на пять минут ради принятия решения, я не знаю, как они будут себя вести".



"Сегодня Премьер-Лига является лучшим зрелищем в мире — наравне, быть может, с НФЛ или НБА в Америке. Премьер-Лига совершенно точно является лучшим шоу в Европе и в футболе. Поэтому мы должны быть осторожны при внедрении этой системы и использовании ее", — цитирует Почеттино Sky Sports.