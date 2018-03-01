Почеттино: "VAR убивает эмоции в футболе"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино раскритиковал систему видопомощи рефери после комедийного бенефиса VAR в первом тайме переигровки матча 5-го раунда Кубка Англии против "Рочдейла".

Первый тайма вчерашнего матча на "Уэмбли" был отмечен чередой спорных судейских решений. Рефери Пол Тирни при любых сомнениях обращался к помощникам в видеостудии, заставляя мерзнуть как зрителей, так и футболистов.



Прибегнув к VAR, Тирни отменил гол Эрика Ламелы, назначил в пользу "шпор" пенальти, а также не засчитал точный удар Сон Хен Мина с 11-метровой отметки. Из-за многочисленных затяжек игры Пол был вынужден добавить целых шесть минут к первому тайму.



Во втором тайме все встало на свои места, и "Тоттенхэм" одержал убедительную победу со счетом 6:1, оформив выход в 1/4 финала, однако осадок у Почеттино все равно остался.



"Думаю, первый тайм каждого слегка сбил с толку. Было сложно сохранять концентрацию и играть в футбол. Я не уверен, что от этой системы есть толк".



"В футболе важны эмоции, а так мы только убиваем эмоции в футболе. Думаю, болельщики, которые любят футбол, не сильно рады увиденному сегодня".



"На мой взгляд, мы обладаем лучшими рефери в Европе, мире, и нам не сильно много надо. Футбол состоит из ошибок: ошибаться могут игроки, ошибаться могут рефери. Так было всегда, и тык мы ощущаем футбол".



"Если я могу помочь, если мое мнение важно, то я лишь думаю, что нам не нужно многое менять. Мы должны говорить, объяснять, что происходит, потому что сегодня я видел, что каждый был сбит с толку".



"Двигаясь в этом направлении, мы меняем игру, и я буду рад помочь, чтобы сделать ее лучше. Использование этой системы должно быть более четким, мы должны ясно понимать, что и как происходит при каждом действии", — цитирует Почеттино Sky Sports.