Почеттино: "VAR убивает эмоции в футболе"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино раскритиковал систему видопомощи рефери после комедийного бенефиса VAR в первом тайме переигровки матча 5-го раунда Кубка Англии против "Рочдейла".
Первый тайма вчерашнего матча на "Уэмбли" был отмечен чередой спорных судейских решений. Рефери Пол Тирни при любых сомнениях обращался к помощникам в видеостудии, заставляя мерзнуть как зрителей, так и футболистов.
Прибегнув к VAR, Тирни отменил гол Эрика Ламелы, назначил в пользу "шпор" пенальти, а также не засчитал точный удар Сон Хен Мина с 11-метровой отметки. Из-за многочисленных затяжек игры Пол был вынужден добавить целых шесть минут к первому тайму.
Во втором тайме все встало на свои места, и "Тоттенхэм" одержал убедительную победу со счетом 6:1, оформив выход в 1/4 финала, однако осадок у Почеттино все равно остался.
"Думаю, первый тайм каждого слегка сбил с толку. Было сложно сохранять концентрацию и играть в футбол. Я не уверен, что от этой системы есть толк".
"В футболе важны эмоции, а так мы только убиваем эмоции в футболе. Думаю, болельщики, которые любят футбол, не сильно рады увиденному сегодня".
"На мой взгляд, мы обладаем лучшими рефери в Европе, мире, и нам не сильно много надо. Футбол состоит из ошибок: ошибаться могут игроки, ошибаться могут рефери. Так было всегда, и тык мы ощущаем футбол".
"Если я могу помочь, если мое мнение важно, то я лишь думаю, что нам не нужно многое менять. Мы должны говорить, объяснять, что происходит, потому что сегодня я видел, что каждый был сбит с толку".
"Двигаясь в этом направлении, мы меняем игру, и я буду рад помочь, чтобы сделать ее лучше. Использование этой системы должно быть более четким, мы должны ясно понимать, что и как происходит при каждом действии", — цитирует Почеттино Sky Sports.
01.03.2018 07:00
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На воре и шапка горит.
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На лицо, саботаж V.A.R. английскими рефери, если люди сидящие в ,,комнате" которые смотрят повторы выносят решение по 5-6 минут, это говорит только о том, что их квалификация уровень-мусор. Либо они заинтересованы в том, чтоб дискредитировать эту систему. Ведь гораздо проще оправдать свои ошибки пресловутым ,,духом игры" . Запашок после таких судейств быстро выветривается, как говорится- ,,Игра забывается, а результат остается." И конечно главная причина- это отнятие куска у судей ( в виде возможности влиять на результат). Как следствие- взятки, ставки, и прочие ,,бонусы" будет труднее ложить в свой карман.
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Боится шо его дайверам пожизненное отстранение дадут
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