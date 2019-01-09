Почеттино: "Не рад выиграть при помощи VAR"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не рад, что его команда победила "Челси" в Кубке Лиги при помощи системы VAR.
Прибегнув к подсказкам ассистентов в видеостудии, рефери Майкл Оливер убедился, что нападающий "шпор" Харри Кейн избежал офсайда и нарвался на фол в чужой штрафной. Назначенный арбитром пенальти позволил "Тоттенхэму" выиграть первый полуфинальный матч со счетом 1:0, однако вмешательство VAR оставило дурной привкус у Почеттино.
"Мне не понравилось это. Сегодня мы извлекли выгоду для себя, но если вы смотрели Чемпионат Мира и Ла Лигу, то видели, что никто не доволен этой системой. Приятно извлечь выгоду, но я не рад выиграть матч таким образом".
"Я сторонник технологий, но их нужно использовать по-другому. Каждый должен иметь четкое представление, как нужно использовать VAR. Я поддерживаю саму идею и прогресс не остановить, но сейчас к VAR много вопросов. Когда нужно использовать ее? Думаю, это не очевидно. Всем клубам нужно выработать общие принципы. Если этого не сделать, будет сложно. У нас все еще есть шесть месяцев, чтобы улучшить систему — нужно проделать большую работу", — сообщил Почеттино Sky Sports.
09.01.2019 06:00
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Хотел написать что пис...тит, но прочитав полностью текст, соглашусь. Согласен только в том, что VAR должны обслуживать люди,которые будут отвечать за принятие решений арбитром, уже не раз эти говнори за экранами дискредитируют эту систему, своими трактовками эпизодов.
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