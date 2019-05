Светская хроника за вторник

"Бавария" уверена в приобретении Лероя Сане. ПСЖ надеется подписать Давида Де Хеа свободным агентом. Фрэнк Лэмпард сменит Маурицио Сарри во главе "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Бавария" уверена в приобретении вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане. (Daily Mirror)



"Сити" действительно видит в Харри Магуайре из "Лестера" замену для Венсана Компани. (Sky Sports)



ПСЖ готов подождать один сезон, чтобы затем подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа свободным агентом. (Daily Mail)



"Юнайтед" готов выплатить 43.5 миллионов фунтов отступных за полузащитника "Атлетико" Тома Парти. (Football Ghana)



"Юнайтед" хочет за полузащитника Поля Погба 138 млн. фунтов. (Tuttomercatoweb)



"Герта" договаривается с "Ливерпулем" о продлении аренды полузащитника Марко Груича на следующий сезон. (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" поспорит с "Арсеналом" за вингера Райана Фрэйзера. (The Sun)



Провожая голкипера Петра Чеха на пенсию, "Арсенал" вступил в переговоры со стражем ворот "Валенсии" Нето. (Dail Star)



"Арсенал" сделал предложение покидающему "Юнайтед" защитнику Антонио Валенсии. (Plaza Deportivo)



"Наполи" согласовал условия личного контракта с защитником "Тоттенхэма" Кираном Триппьером. (Il Mattino)



"Саутгемптону" нужен нападающий "Суонси" Джордан Айю. (The Sun)



"Вест Хэм" вступил в борьбу за нападающего Саломона Рондона. (The Northern Echo)



"Эвертону" нужен правый защитник ПСЖ Тома Менье. (Daily Mirror)



Другое



"Челси" хочет уволить Маурицио Сарри и назначить своим новым главным тренером Фрэнка Лэмпарда, независимо от исхода финала Лиги Европы. (Daily Express)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг интерес "Ювентуса". (Tuttomercatoweb)



"Рома" проявляет интерес к наставнику "Лидса" Марсело Бьелсе. (Daily Mail)



Также переманить Бьелсу хочет "Сельта". (Tuttomercatoweb)



"Лидс" уверен, что сможет сохранить Бьелсу. (The Times)



Стив Кларк возглавил сборную Шотландии, заключив трехлетний контракт. (BBC)



Антонио Конте близок к назначению рулевым "Интера". (The Guardian)



Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута хочет тренировать "Мидлсбро". (Hartelpool Mail)



Игроки "Арсенала" разделят бонус в 10 млн. фунтов, если выиграют Лигу Европы. (Daily Mail)



История о том, что игроки "Сити" разбили кубок Премьер-Лиги во время празднования, оказалась пранком. (The Sun)