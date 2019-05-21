Светская хроника за вторник
"Бавария" уверена в приобретении Лероя Сане. ПСЖ надеется подписать Давида Де Хеа свободным агентом. Фрэнк Лэмпард сменит Маурицио Сарри во главе "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Бавария" уверена в приобретении вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане. (Daily Mirror)
"Сити" действительно видит в Харри Магуайре из "Лестера" замену для Венсана Компани. (Sky Sports)
ПСЖ готов подождать один сезон, чтобы затем подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа свободным агентом. (Daily Mail)
"Юнайтед" готов выплатить 43.5 миллионов фунтов отступных за полузащитника "Атлетико" Тома Парти. (Football Ghana)
"Юнайтед" хочет за полузащитника Поля Погба 138 млн. фунтов. (Tuttomercatoweb)
"Герта" договаривается с "Ливерпулем" о продлении аренды полузащитника Марко Груича на следующий сезон. (Liverpool Echo)
"Ливерпуль" поспорит с "Арсеналом" за вингера Райана Фрэйзера. (The Sun)
Провожая голкипера Петра Чеха на пенсию, "Арсенал" вступил в переговоры со стражем ворот "Валенсии" Нето. (Dail Star)
"Арсенал" сделал предложение покидающему "Юнайтед" защитнику Антонио Валенсии. (Plaza Deportivo)
"Наполи" согласовал условия личного контракта с защитником "Тоттенхэма" Кираном Триппьером. (Il Mattino)
"Саутгемптону" нужен нападающий "Суонси" Джордан Айю. (The Sun)
"Вест Хэм" вступил в борьбу за нападающего Саломона Рондона. (The Northern Echo)
"Эвертону" нужен правый защитник ПСЖ Тома Менье. (Daily Mirror)
Другое
"Челси" хочет уволить Маурицио Сарри и назначить своим новым главным тренером Фрэнка Лэмпарда, независимо от исхода финала Лиги Европы. (Daily Express)
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг интерес "Ювентуса". (Tuttomercatoweb)
"Рома" проявляет интерес к наставнику "Лидса" Марсело Бьелсе. (Daily Mail)
Также переманить Бьелсу хочет "Сельта". (Tuttomercatoweb)
"Лидс" уверен, что сможет сохранить Бьелсу. (The Times)
Стив Кларк возглавил сборную Шотландии, заключив трехлетний контракт. (BBC)
Антонио Конте близок к назначению рулевым "Интера". (The Guardian)
Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута хочет тренировать "Мидлсбро". (Hartelpool Mail)
Игроки "Арсенала" разделят бонус в 10 млн. фунтов, если выиграют Лигу Европы. (Daily Mail)
История о том, что игроки "Сити" разбили кубок Премьер-Лиги во время празднования, оказалась пранком. (The Sun)
21.05.2019 05:55
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48 процентов из 62 тысяч проголосовавших отдали свое предпочтение именно Бернарду.
Источник: http://fapl.ru/posts/70896/?c=1#c6897872
(ответить)
А где новость про
O
ФИНАЛОВ
O
ехехехехехехехе
(ответить)
Бавария" уверена в приобретении вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане. (Daily Mirror)
ХОТЬ ОТ ХАДСАН АДОЯ ОСТАНУТ.
Челси" хочет уволить Маурицио Сарри и назначить своим новым главным тренером Фрэнка Лэмпарда, независимо от исхода финала Лиги Европы. (Daily Express)
УТКА ФРЕНК ЕЩЕ ЗЕЛЁНЫЙ В САМЫЙ РАЗ С БАРАНАМИ РАБОТАТЬ В ШИПЕ
(ответить)
Нет ничего более грустного чем нищета. Я не про нищету бомжей с помойки, хотя про нее тоже, а когда у тебя нет 5-10к в кармане на день. Я тут считал, у меня в идеале получилось около 10к в день мне надо чтобы отдыхать, 5к с бодуна, так как выпивки меньше.
Итого 300к чистых денег просто на отдых в месяц, а еще нужна одежда, кварплаты, всякие мобилы, интернеты, случайные траты, еще где-то +200к. Итого для более менее комфортной жизни одного неженатого бездетного человека нужно 500к в месяц.
Как люди живут на 30-40 простите с детьми и говорят, что им норм? И где найти доход пассивный в 500к в месяц? Так как чтобы отдыхать работа естественно наxyй не сдалась, она только мешает жить.
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До сих пор сижу и думаю как же хорошо что 10 лет назад я решил болеть за Сити. Теперь я всегда в хорошем настроении, команда побеждает, завоевывает трофеи, не надо рассказывать друзьям какие-то сказки про красивую игру и так далее. Успех.
(ответить)
"Герта" договаривается с "Ливерпулем" о продлении аренды полузащитника Марко Груича на следующий сезон. (Liverpool Echo)
Правильный подход.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг интерес "Ювентуса". (Tuttomercatoweb)
Кто бы сомневался в его преданности
(ответить)
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