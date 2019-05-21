Сарри хочет прояснить свое будущее в "Челси" из-за вакансии в "Ювентусе"

Из-за образовавшейся вакансии в "Ювентусе" Маурицио Сарри хочет поскорее узнать, есть ли у него будущее в "Челси".

Сейчас Сарри завершает свой первый сезон в качестве главного тренера "Челси". Итальянский специалист уже вернул клуб в Лигу Чемпионов, финишировав в топ-4 Премьер-Лиги, а также все еще может выиграть Лигу Европы.



Вместе с тем далеко не все болельщики приняли игровой стиль Сарри, его пресловутый Саррибол и очевидный фаворитизм в отношении определенных игроков. По слухам, Маурицио может лишиться своей работы, независимо от исхода финала Лиги Европы против "Арсенала" в Баку.



В то же время Сарри попал в шорт-лист кандидатов "Ювентуса" на замену Массимилиано Аллегри, который покидает свой пост по окончании сезона.



Ранее "Ювентус" задумывался о возвращении Антонио Конте, однако экс-наставник "Челси", если верить The Guardian, уже дал согласие возглавить "Интер".



Переманить Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" или Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" для туринцев было бы очень затруднительно, поэтому Сарри имеет отличные шансы получить предложение от сильнейшего клуба со своей родины.



Как сообщает Daily Mail, сам Маурицио заинтересован в работе с "Ювентусом", поэтому хочет внести ясность в свои отношения с "Челси". И хотя итальянец решил поставленную клубом задачу на сезон, финишировав в топ-4, "синие" до сих пор не предоставили ему никаких гарантий насчет будущего.