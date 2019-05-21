"Челси" готов продать Азара за 87 млн. фунтов из-за ФФП

"Челси" готов продать плеймейкера Эдена Азара в "Реал" за 87 миллионов фунтов.

На протяжении последних недель пресса неоднократно сообщала, что "синие" отказываются снижать установленную за Азара цену в 100 млн. фунтов.



Однако Daily Mail утверждает, что в реальности "Челси" готов довольствоваться компенсацией в размере 87 млн. фунтов.



Помимо истекающего через 12 месяцев контракта игрока сборной Бельгии, еще одним источником давления на лондонский клуб является необходимость соблюдать правила финансового фейр-плей УЕФА.



Если бы "синие" оставил 28-летнего Азара еще на сезон, после которого Эден ушел бы свободным агентом, это стало бы большим ударом по финансам клуба.



Достаточно сказать, что за последний год "Челси" потратил 57 млн. фунтов на Жоржиньо, 74 млн. фунтов на Кепу Аррисабалагу, 57 млн. фунтов на Кристиана Пулишича. Также "синим" пришлось хорошо заплатить за полсезона аренды Гонсало Игуаина.



Кроме того, "синие" раздумывают над тем, чтобы выкупить полузащитника Матео Ковачича у "Реала". Эти прошлые и будущие траты необходимо чем-то отбить, и продажа Азара видится наиболее подходящей возможностью для этого — особенно потому, что сам Эден не желает оставаться на "Стэмфорд Бридж".