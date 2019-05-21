"Челси" готов продать Азара за 87 млн. фунтов из-за ФФП

Эден Азар "Челси" готов продать плеймейкера Эдена Азара в "Реал" за 87 миллионов фунтов.

На протяжении последних недель пресса неоднократно сообщала, что "синие" отказываются снижать установленную за Азара цену в 100 млн. фунтов.

Однако Daily Mail утверждает, что в реальности "Челси" готов довольствоваться компенсацией в размере 87 млн. фунтов.

Помимо истекающего через 12 месяцев контракта игрока сборной Бельгии, еще одним источником давления на лондонский клуб является необходимость соблюдать правила финансового фейр-плей УЕФА.

Если бы "синие" оставил 28-летнего Азара еще на сезон, после которого Эден ушел бы свободным агентом, это стало бы большим ударом по финансам клуба.

Достаточно сказать, что за последний год "Челси" потратил 57 млн. фунтов на Жоржиньо, 74 млн. фунтов на Кепу Аррисабалагу, 57 млн. фунтов на Кристиана Пулишича. Также "синим" пришлось хорошо заплатить за полсезона аренды Гонсало Игуаина.

Кроме того, "синие" раздумывают над тем, чтобы выкупить полузащитника Матео Ковачича у "Реала". Эти прошлые и будущие траты необходимо чем-то отбить, и продажа Азара видится наиболее подходящей возможностью для этого — особенно потому, что сам Эден не желает оставаться на "Стэмфорд Бридж".


Метки Азар, Реал, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2299

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 21.05.2019 10:25 # ganinilyha
    Чего? 150, синие бестолочи. У переса бабок лопатой греби.

    (ответить)

  2. mixmaster 21.05.2019 10:15 # mixmaster
    уахаха, нищеебы. еще пытаются гнать на кого-то. скоро синие геи вылетят в шип

    (ответить)

  3. martingor 21.05.2019 10:12 # martingor
    И тут поссали на безвиза

    (ответить)

  4. vyrentz 21.05.2019 09:57 # vyrentz
    ФФП это когда твоим клубом руководят не шейхи купившие ФИФА и УЕФА целиком и полностью, а какой-то необразованный бомж с Чукотки

    (ответить)

  5. idalgo 21.05.2019 09:47 # idalgo
    сможет ли пулишич заменить биохазарда?

    (ответить)

  6. only--liverpool 21.05.2019 09:27 # only--liverpool
    что-то дорого давай за бутылку водки... ехехехехе

    (ответить)

  7. farot 21.05.2019 09:26 # farot
    и причем тут прошлогодние покупки к ФФП?
    тупое дейли мейл. Как минимум есть Дринквотер и Бачуайи, Которые в совокупности лямов за 70 уйдут. Плюс Пашаличи всякие и другие арендные рабы.

    (ответить)

  8. ofori-twumasi 21.05.2019 09:24 # ofori-twumasi
    Думаю, с ФФП у Челси все в норме, не так уж они много тратят. Но Азара уже не удержать, нужно будет приходить к компромиссу с Реалом в любом случае. Ему уже 28 лет, сейчас он на пике, потом спад начнется в игре. Нормальное время для продажи.

    (ответить)

  9. andrew10 21.05.2019 09:22 # andrew10
    Daily Mail... ага

    (ответить)

  10. jayspearingagent 21.05.2019 09:16 # jayspearingagent
    ФФП, одно название, а толку 0! Почему МС в наглую сорит деньгами? МС молодцы, они заслужили чемпионство своей игрой. Но толку от ФФП 0

    (ответить)

  11. mrjingles 21.05.2019 09:09 # mrjingles
    Если бы ФФП реально работал - манчестер сити боролся бы за первую четверку.

    (ответить)

  12. chelsiukpro 21.05.2019 09:09 # chelsiukpro
    Какой ФФП? Когда у Челси давно всё впорядке с финансами слово ИЗА ФФП не уместно.

    (ответить)

  13. drogba11cool 21.05.2019 09:08 # drogba11cool
    Обоссали

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: