Невилл раскритиковал руководство МЮ за продление контракта с Моуриньо

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал руководство "Манчестер Юнайтед" за подписание нового контракта с главным тренером Жозе Моуриньо.

В январе этого года Моуриньо заключил с "красными дьяволами" новый контракт до 2020 года и опцией продления на 12 месяцев. С тех пор Жозе завершил сезон без трофеев, не получил поддержки в летнее трансферное окно и ужасно стартовал в новой кампании.



По мнению Невилла, его бывший клуб нуждается в перезагрузке на всех фронтах, и одним лишь увольнением Моуриньо не обойтись.



"Руководство поступило так наивно, продлив с ним контракт, хотя всем известно о цикле Моуриньо. "Манчестер Юнайтед" нуждается в перезагрузке. Дело не только в тренере — их проблемы глубже. Они потеряли контроль над футбольным клубом, когда продлили с Моуриньо сотрудничество после 18 месяцев совместной работы".



"В ту минуту, когда он вернулся с предсезонного турне, он стал неконтролируемым. Внутри клуба нет ни опыта, ни знаний, чтобы управлять и сдерживать Жозе. Они не знают, что он будет говорить на пресс-конференциях, и они не знают, что делать с ним".



"Проблема в том, что его увольнение стоило бы целое состояние. Кроме того, увольняя тренера по ходу сезона, встает вопрос, кто его заменит? Найдут ли они сразу другого тренера, которого захотят видеть следующие три-четыре года в своем клубе?"



"Нельзя просто взять и избавиться от тренера, потому что "Манчестер Юнайтед" нуждается в перезагрузке, а не просто в смене тренера. Их проблемы глубже", — сообщил Невилл в эфире.