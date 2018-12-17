Невилл раскритиковал руководство МЮ за продление контракта с Моуриньо

Жозе Моуриньо Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал руководство "Манчестер Юнайтед" за подписание нового контракта с главным тренером Жозе Моуриньо.

В январе этого года Моуриньо заключил с "красными дьяволами" новый контракт до 2020 года и опцией продления на 12 месяцев. С тех пор Жозе завершил сезон без трофеев, не получил поддержки в летнее трансферное окно и ужасно стартовал в новой кампании.

По мнению Невилла, его бывший клуб нуждается в перезагрузке на всех фронтах, и одним лишь увольнением Моуриньо не обойтись.

"Руководство поступило так наивно, продлив с ним контракт, хотя всем известно о цикле Моуриньо. "Манчестер Юнайтед" нуждается в перезагрузке. Дело не только в тренере — их проблемы глубже. Они потеряли контроль над футбольным клубом, когда продлили с Моуриньо сотрудничество после 18 месяцев совместной работы".

"В ту минуту, когда он вернулся с предсезонного турне, он стал неконтролируемым. Внутри клуба нет ни опыта, ни знаний, чтобы управлять и сдерживать Жозе. Они не знают, что он будет говорить на пресс-конференциях, и они не знают, что делать с ним".

"Проблема в том, что его увольнение стоило бы целое состояние. Кроме того, увольняя тренера по ходу сезона, встает вопрос, кто его заменит? Найдут ли они сразу другого тренера, которого захотят видеть следующие три-четыре года в своем клубе?"

"Нельзя просто взять и избавиться от тренера, потому что "Манчестер Юнайтед" нуждается в перезагрузке, а не просто в смене тренера. Их проблемы глубже", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 09:00

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  1. jjflash68 17.12.2018 10:43 # jjflash68
    Болельщики мерсисайдцев призвали боссов манкунианцев не спешить с отставкой португальского специалиста. Как сообщает Goal, фанаты выкрикивали с трибун: "Не увольняйте Моуринью!".

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  2. naby-keita 17.12.2018 10:11 # naby-keita
    Дамы и господа, Великий Эксперт, Классный Тренер и Легенда М.Ю. - Гари Невилл, встречайте:

    Невилл советует Моуриньо избавиться от нескольких игроков
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    конченный хуесос, куда ветер подует, туда и Невилл.

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  3. vav 17.12.2018 10:05 # vav
    Руководство МЮ реально мазахисты, им нравиться что маур унижает клуб

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  4. selfish 17.12.2018 09:31 # selfish
    Революция

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  5. alexomck 17.12.2018 09:26 # alexomck
    надо было великого Невилла позвать тренить, сейчас бы в зоне вылета болтались.

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  6. dred 17.12.2018 09:19 # dred
    Да что он, Фергюсон тоже 3ий сезон провалил

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