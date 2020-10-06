Гари Невилл в ярости от истории про увольнение Моуриньо

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл гневно отреагировал на слухи о скором увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера "красных дьяволов".

Накануне вечером издание Daily Mirror сообщило, что "Юнайтед" готов уволить Моуриньо уже в этот уикенд, независимо от исхода матча против "Ньюкасла". Позже эти слухи были опровергнуты, но Невилл все равно находит поведение своего клуба недостойным.



"Если честно, я в ярости. Я был в ярости три или четыре года назад, когда журналисты узнали об увольнении Дэвида Мойеса за день до того, как это случилось".



"Я вспоминаю о Луи Ван Гале, который был уволен вечером после финала Кубка Англии, узнав об этом от других людей".



"Я думаю о том, как управляют этим клубом. Если эта история правдива — а мы не знаем наверняка — и Жозе Моуриньо приедет на "Олд Траффорд" практически обреченным, болельщики восстанут против руководства. С этим нельзя мириться".



"Жозе Моуриньо получит такую поддержку, которой он еще не видел на этом стадионе. Я тоже приеду поддержать его".



"Если это история правдива, и его действительно уволят в этот уикенд, то это абсолютный позор. Куда подевались ценности и принципы "Манчестер Юнайтед"?



"В конце концов это продолжается уже пять или шесть лет. Жозе Моуриньо является одним из лучших тренеров в мире, и я думаю, в данный момент любому тренеру пришлось бы нелегко в этом клубе, учитывая процесс комплектации состава и процесс управления клубом".



"С меня достаточно. Я абсолютно люблю этот клуб, люблю его до смерти. Это моя жизнь, и клуб давал мне все. но я не отвернусь от своего клуба. Однако, должен сказать, что-то должно измениться, и это не тренер. Что-то над ним".



"Я в ярости от этой истории. Журналисты не публикуют истории такого рода, если не уверены в этом на 100 процентов. Надеюсь, это неправда, но если это правда, то это абсолютный позор".



"Если это случится, у "Юнайтед" появится четвертый тренер за шесть последних лет. Тогда нужно смотреть на людей, отвечающих за назначение тренера, а не на тренера. На людей, которые приглашают игроков, одобряют сделки, переплачивают за игроков", — сообщил Невилл Sky Sports.