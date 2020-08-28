Невилл призвал "Юнайтед" не спешить с увольнением Моуриньо

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красным дьяволам" следует отбросить мысли об увольнении главного тренера Жозе Моуриньо минимум до окончания сезона.

Новый сезон "Юнайтед" начал с двух поражений в трех матчах, чего с "дьяволами" не случалось почти четверть века. Медиа и болельщики указывают на Моуриньо как на основного виновника всех бед, однако у Невилла есть собственное мнение на этот счет. Гари считает, что спешить с увольнением Моуриньо нельзя.



"Мы видели, как Луи Ван Галя уволили после победы в финале Кубка Англии. Мы видели, как Дэвида Мойеса уволили за четыре матча до окончания сезона. Поэтому это больше не тот клуб, который ведет себя так, как привык исторически".



"Я понимаю, что сейчас другие времена, сложности и вызовы, но я продолжаю настаивать на том, что раз уж Эд Вудворд дал ему (Моуриньо) новый контракт в прошлом сезоне — лишь семь или восемь месяцев назад — то должен позволить ему отработать свой контракт и делать свою работу".



"Нельзя продолжать тасовать тренеров. Я слышал о синдроме третьего сезона Моуриньо и тому подобном, и из-за предыдущей истории с этим действительно нельзя не согласиться".



"Но я бы хотел сказать, что сейчас для "Манчестер Юнайтед" пришло время задраить люки и попытаться уладить проблемы между Жозе Моуриньо и Эдом Вудвордом, если эти проблемы существуют".



"Они должны навести порядок в команде на остаток сезона, потому что клуб важнее любой отдельной личности. Они должны разобраться в себе, потому что сейчас не время для драк и политической борьбы", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.



Также Гари попытался развеять миф о синдроме третьего сезона Моуриньо, напомнив, что "Челси" был единственным клубом, откуда Жозе увольняли. Из остальных португалец уходил сам, по истечении своего контракта.



"Он полностью отработал свой контракт в "Интере", он полностью отработал свой контракт в "Порту", и он полностью отработал свой контракт в "Реале".



"Его увольняли только в "Челси" — клубе, где правит безумие. В "Интере", "Порту" и "Реале" он оставался до конца своего контракта, поэтому давайте не будем переписывать историю. В "Челси" каждого ждет скоропостижная смерть. Это просто такой клуб, и он не стал исключением".



"Ему было тяжело в "Реале", но он доработал до конца сезона. Считаю, что и "Юнайтед" должен дать ему время минимум до конца сезона".



"Было бы неправильно предположить, что "Юнайтед" поступает со своими тренерами, как "Челси". Должен сказать, некоторая разница все же есть".



"В последние несколько лет в клубе наблюдается эрозия прежних убеждений. На прошлой неделе Джейми Каррагер сказал, что традиция вводить в состав британских парней улетела в трубу с увольнением Дэвида Мойеса и назначением Луи Ван Галя".



"Я понимаю это, но сейчас все еще слишком рано — в сезоне сыграно только три матча — чтобы предположить, что "Юнайтед" пора менять тренера".



"Следует позволить Жозе Моуриньо доработать этот сезон. Если он хорошо себя покажет, то следует оставить его и на следующий сезон, после которого истекает его контракт", — добавил Невилл.