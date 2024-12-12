Семь вещей, что мы узнали в 15-м туре

"Челси" и "Тоттенхэм" устроили голевую феерию, "Манчестер Юнайтед" продолжил расстраивать болельщиков и при Амориме, а "Манчестер Сити" не смог обыграть "Кристал Пэлас". Об этом и другом — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Стиль "шпор" кажется уязвимым



Когда "Тоттенхэм" после 11 минут игры с "Челси" повел в счете 2:0, одно было абсолютно ясно: это еще далеко не конец. Большинство менеджеров жаждут контроля над игрой, но Анге Постекоглу, очевидно, хочет хаоса, и его, возможно, безрассудный высокий прессинг и неустанно высокий темп иногда приводят к невероятным сценариям игры.



Но разве можно играть в полную силу весь сезон, как будто вот-вот прозвенит звонок об окончании обеденного перерыва? Предсказуемо, что прессинг "Тоттенхэма" в сочетании с небрежной обороной позволил "Челси" получить пространство, необходимое для того, чтобы вернуться в игру и совершить "камбэк". В плане действий у ворот все было похоже на недавнюю ничью 2:2 с "Ромой": запоминающееся зрелище, но еще одно упущенное преимущество "шпор".



Нейтральные болельщики должны поблагодарить Постекоглу за то, что он обеспечил такое приятное зрелище в Премьер-Лиге, но не стоит ожидать, что фанаты "шпор" будут придерживаться того же мнения. Пока Постекоглу все больше напоминает голландца Мартина Йола — игра команды при нем часто была приятной, а многие матчи попали в сокровищницу зрелищных поединков Премьер-Лиги, но стабильность в результатах "Тоттенхэма" в ту пору не ночевала.



Палмер — будущий лидер сборной Англии



Разочарованный жест Фрэйзера Форстера, выражающий ярость, подвел итог невероятного матча "Тоттенхэма" и "Челси". Коул Палмер только что пробил идеальный пенальти "паненкой" над вратарем "Тоттенхэма" и принес "Челси" три очка.



Нырнув вправо, чтобы убедиться в том, что Палмер пробивает так же, как и предыдущий раз, Форстер наблюдал за тем, как мяч проплывает над ним, а затем с досадой отбросил его в сторону. Таково влияние огромных способностей Палмера на соперников. Он был великолепен в победе 3:0 над "Астон Виллой" 1 декабря, а затем забил в победе 5:1 над "Саутгемптоном" в прошлую среду.



Контроль, хладнокровие, умение обыгрывать игроков, диапазон паса и завершение — каждый аспект его игры продолжает совершенствоваться. У Томаса Тухеля не было возможности управлять этим редким талантом на "Стэмфорд Бридж", потому что он ушел почти за год до прихода Палмера. Но новый менеджер сборной Англии должен строить свою команду на основе невероятных способностей этого 22-летнего футболиста.



У Аморима очень много работы, но начинать нужно с обороны



В середине сезона возникает множество проблем, когда берешься за другую команду. Одна из них заключается в том, что у нового главного тренера может не быть нужных игроков для реализации своего плана, а также у него очень мало времени, чтобы реализовать задуманное с теми, кто есть в наличии.



Рубен Аморим расставил своих игроков в различных сочетаниях по предпочтительной для него схеме 3-4-3, и понятно, в чем заключается его стратегия, хотя есть и недостатки. Линия испытывает трудности, три центральных защитника не справляются со своей основной задачей — обороной.



Против "Ноттингем Форест" каждый опасный момент "лесников" выглядел так, будто он мог привести к голу. Только Никола Миленкович забил после углового, но остальные моменты были более фарсовыми — Андре Онана запутался в Моргане Гиббс-Уайте, а безобидный на первый взгляд удар Криса Вуда пришелся в стойку. Может быть, перестановки — это проблема Аморима, и ему нужно выбрать какую-то тройку защитников и не менять их, дав возможность освоиться и заложить основу для дальнейшего развития.



Агрессивный Робинсон сумел укротить Сака



За последние четыре с небольшим сезона Энтони Робинсон провел 144 матча в Премьер-Лиге за "Фулхэм". С момента возвращения "Фулхэма" в элиту в 2022 году уроженец Милтон-Кейнса был одним из самых стабильных левых защитников в дивизионе и, тем не менее, остается недооцененной фигурой, о которой мало кто говорит.



Он сыграл важную роль в сдерживании угрозы "Арсенала". Там, где другие склонны пятиться назад от Букайо Сака, Робинсон агрессивно вступал с ним в борьбу и выигрывал дуэль. Даже если точность его передач составила всего 52.6%, можно сказать, что сохранение контроля над мячом просто не всегда было приоритетом.



"Он один из лучших левых защитников в этой лиге", — сказал Марку Силва. "Он один из лучших защитников, отдающих больше всего передач при открытой игре, отличный профессионал, отличный спортсмен. Он улучшает свои защитные навыки и некоторые оборонительные решения сезон за сезоном и неделя за неделей".



Травмы мешают "Сити" восстановиться



Хосеп Гвардиола считает, что травмы станут основной помехой "Манчестер Сити" в борьбе за титул, но сказал своим игрокам "принять вызов". Завершив серию из четырех поражений подряд в гостях ничьей с "Кристал Пэлас", теперь "Сити" готовится к дерби с "Манчестер Юнайтед", где, вероятно, будут отсутствовать несколько ключевых игроков.



"Когда мы оказались на последних этапах требл-сезона, все были на месте, и все были задействованы", — размышляет Гвардиола. "Но это не вопрос удачи, это жизнь, и такое иногда случается. Я сказал игрокам: не жалейте себя, примите вызов. Будет сложнее, но что есть, то есть, и, возможно, в конце мы получим больше удовлетворения от того, как мы справимся с этими проблемами, чем в любой другой сезон, когда мы выигрывали титул".



Пока же ситуация такова, что в лазарете находяться шесть игроков: Родри, Стоунс, Аке, Фоден, Ковачич, Бобб. Особенно страдает центр поля, где Гвардиола должен надеяться на ветеранов Илкая Гюндогана и Бернарду Силву, которым придется играть без замен. Добавим, что в следующем матче Премьер-Лиги Хосеп не сможет рассчитывать еще и на молодого Льюиса, а красные карточки в условиях, когда не так уж много возможностей для ротации и замен, будут сопровождать команду некоторое время.



Фланговые защитники стали главными героями матча "Ипсвич" — "Борнмут"



Милош Керкез из "Борнмута" и Лиф Дэвис из "Ипсвича" в промозглое воскресенье в Саффолке продемонстрировали, что в английском футболе появились два крутых левых защитника, оба из которых представляют интерес для элиты.



Два самых современных фуллбека смогли продемонстрировать высокий потолок своих талантов. Если оба они больше известны своими атакующими качествами, то оборонительные возможности были подвергнуты испытанию в хаотичном поединке.



Керкез, подписанный через восхитительную скаутскую сеть "Борнмута" из голландского клуба АЗ, должен был присматривать за Омари Хатчинсоном, правым вингером "Ипсвича". В итоге пара провела нешуточную борьбу, которая завершилась с равным счетом.



Дэвис, в частности, имеет репутацию атакующего игрока, но он обуздал Клюйверта, а также поднял настроение хозяевам поля своими обводками, поддерживая Лиама Делапа. Скауты "Ипсвича", охотившиеся за выгодными покупками, выкупили Дэвиса у "Лидса" после того, как Лиф произвел впечатление, играя за "Борнмут" в Чемпионшипе.



Время Хау в "Ньюкасле" подходит к концу



Эдди Хау проделал довольно приличную работу на посту менеджера "Ньюкасла", создав и обучив команду, которая надежна сзади, опасна впереди и представляет собой физическую проблему для любого соперника.



Но после того, как в прошлом сезоне "Ньюкасл" не смог квалифицироваться в еврокубки, с тех пор Хау остается под давлением. 12-е место в таблице с 20 очками и 19 голами в 15 матчах — это не тот результат на который рассчитывали амбициозные владельцы "сорок".



И хотя проигрывать "Брентфорду" не стыдно — из восьми гостей стадиона Gtech Community Stadium только один ушел с очками в этом сезоне, — боссы Хау не отличаются терпением, снисходительностью и щедростью духа. На Эдди оказывается давление, но и оправданий у него сейчас не слишком много, в отличие от прошлого сезона, потому что почти все его ключевые игроки доступны.



Нельзя забывать о проделанной им хорошей работе, потому что Хау навел порядок, и мало кому из менеджеров пришло бы в голову превратить Жоэлинтона из центрального нападающего в энергичного центрального полузащитника, но если ситуация не улучшится, Эдди вскоре укажут на дверь.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru