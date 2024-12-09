Мареска: "Не видел, чтобы Палмер практиковал пенальти"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признался, что никогда не видел, чтобы Коул Палмер отрабатывал пенальти на тренировкам.

Накануне своим дублем с 11-метровой отметки Палмер помог "Челси" одержать волевую победу 3:4 против "Тоттенхэма" и выйти на чистое второе место в Премьер-Лиге. Свой второй удар Коул исполнил в стиле "паненка".



Палмер стал первым в истории игроком, реализовавшим 12 пенальти подряд в Премьер-Лиге и побившим предыдущее достижение легенды "Манчестер Сити" Яя Туре (11/11), однако Мареска этим не удивлен.



"С момента, как мы начали, я не видел, чтобы Коул практиковал пенальти. Его второй пенальти? Это Коул, и от него нужно ожидать чего угодно".



"Да, это абсолютно выдающееся достижение. Коул относится к тому виду игроков, которые не являются обычными игроками. Они — игроки топ-уровня. Игроки топ-уровня делают вещи, после которых обычные игроки или мы говорим: "Как ему это удается?"



"Так происходит, потому что это Коул, потому что он — игрок высшего уровня. Мы ожидаем этого от Коула", — цитирует Мареску Evening Standard.