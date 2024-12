Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" нацелился на Жоао Педро. Тодд Бели хочет купить The Telegraph. Джейми Каррагер не будет тренировать. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Ливерпуль" сделал нападающего "Брайтона" Жоао Педро своей приоритетной целью на следующий сезон. (Universo Online)



Нападающий Маркус Рэшфорд находится среди игроков, которых "Манчестер Юнайтед" готов продать. (Sky Sports)



"Юнайтед" добавил Душана Влаховича из "Ювентуса" в свой шорт-лист нападающих. (Football Insider)



"Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Астон Вилла" сражаются за оцениваемого в 21 миллион фунтов вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга. (Caught Offside)



Полузащитник "Челси" Чезаре Казадеи заинтересовал "Ювентус" и "Монцу". (Calciomercato)



Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали хочет вернуться в Серию А. (Gazzetta dello Sport)



"Кристал Пэлас" надеется приобрести вингера "Флуминенсе"Джона Ариаса в январе. (Football Insider)



Вингер "Лиона" Эрнест Нуама заинтересовал "Пэлас", "Эвертон" и "Фулхэм". (Foot Mercato)



"Вест Хэм" ищет нападающего для аренды после потери Мичейла Антонио. (Givemesport)



Другое



Обязанности ушедшего из "Юнайтед" спортивного директора Дэна Эшуорта на себя примет технический директор Джейсон Уилкокс. (Daily Mail)



Вердикт по делу о 115 нарушениях "Сити" правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги может быть объявлен уже в январе, но апелляции могут затянуть процесс до конца сезона 2025/26. (The Times)



Совладелец "Челси" Тодд Бели хочет купить газету The Telegraph за 550 млн. фунтов. (Financial Times)



"Ливерпуль" договаривается о товарищеских матчах в Японии и Гонконге в рамках предсезонного турне по Азии следующим летом. (The Athletic)



Стив Купер — фаворит букмекеров на замену главному тренеру "Вулверхэмптона" Гари О'Нилу. (talkSPORT)



Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер не собирается становиться тренером. (Liverpool Echo)



У восьми команд из Чемпионшипа есть японские игроки. (The Athletic)



Чемпионат Мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. У саудитов не оказалась конкурентов за право принять турнир. (BBC)



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон станет отцом. (The Sun)



"Юнайтед" заменил ежегодный бонус в 100 фунтов для своих сотрудников ваучером на 40 фунтов в Marks & Spencer. (Daily Mail)