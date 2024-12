Светская хроника за понедельник

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" интересуются Георгием Судаковым. Скауты "Челси" просматривали Илью Забарного. Лесбиянки атакуют Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" находятся среди клубов, заинтересованных в полузащитнике "Шахтера" Георгии Судакове. (Daily Mirror)



Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес находится на радаре у "Реала". (TBR Football)



"Юнайтед" просматривает 18-летнего полузащитника "Саутгемптона" Тайлера Диблинга. (The Sun)



"Арсенал", "Челси" и "Юнайтед" заинтересованы в нападающем Душане Влаховиче, которого "Ювентус" будет готов продать, если не договорится о новом контракте. (TBR Football)



Скауты "Челси" просматривали защитника "Борнмута" Илью Забарного. (TBR Football)



"Милан" хочет взять в аренду с последующим выкупом принадлежащего "Челси" полузащитника Кэрни Чуквуэмеку, который также интересен "Селтику". (Football Italia)



"Вест Хэм" хочет арендовать защитника "Челси" Тосина Адарабиойо на вторую половину этого сезона. (Foot Mercato)



ПСЖ и дортмундская "Боруссия" составят конкуренцию "Кристал Пэлас" в борьбе за вингера "Лиона" Райана Шерки. (The Sun)



"Пэлас" готов блокировать предложения "Манчестер Сити" и "Арсенала" насчет полузащитника Адама Уортона. (Football Insider)



"Астон Вилла" — один из четырех клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в 19-летнем вингере Кенане Йылдызе, за которого "Ювентус" готов потребовать 66 млн. фунтов. (Birmingham Live)



Другое



Почти две трети болельщиков "Юнайтед" недовольны, как сэр Джим Рэтклифф управляет клубом. (Daily Mirror)



Бывший вингер "Юнайтед" Нани объявил о завершении игровой карьеры. (BBC)



Главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна — цель номер один "Тоттенхэма" на замену Анге Постекоглу, которому может грозить увольнение после невыразительного старта сезона. (Football Transfers)



"РБ Лейпциг" может позвать Грэма Поттера или Эрика Тен Хага, если решится уволить своего главного тренера Марко Розе. (The Sun)



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио рискует пропустить минимум год после автомобильной аварии. (The Guardian)



Антонио оказался заперт в своем Ferrari на протяжении 55 минут после аварии. (The Sun)



Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил признался, что пьет по 20 чашек черного чая в день. (Daily Mail)



