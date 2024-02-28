Холанд своим пента-триком вывел "Сити" в 1/4 финала Кубка Англии

Пять голов Эрлинга Холанда, включая четыре с передач Кевина Де Брюйне, позволили "Манчестер Сити" обыграть на выезде "Лутон" со счетом 2:6 и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

"Сити" удалось открыть счет в выездном противостоянии с "Лутоном" уже на третьей минуте, когда Эрлинг Холанд пробил в касание с подступов к вратарской после прострела Кевина Де Брюйне — 0:1.



Случился в матче на "Кенилуорт Роуд" еще один быстрый гол, и вновь отработала связка Де Брюйне и Холанда. Кевин из середины поля запустил партнера в прорыв по центру, а Эрлинг пробил между ног голкиперу — 0:2.



"Горожане" и дальше переигрывали своего соперника, на 40-й минуте использовав один из множества своих моментов. Холанд вновь отправился в прорыв после передачи Де Брюйне, войдя в штрафную левее центра и пробив над присевшим голкипером — 0:3.



Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за "шляпниками". Джордану Кларку удался роскошный дальний удар в верхний угол ворот — 1:3.



Второй тайм начался с того, что Кларк оформил дубль. Росс Баркли "черпаком" сделал пас на правый край штрафной, а Джордан пробил в касание по скакавшему мячу — 2:3.



Правда, надежды "Лутона" отыграться были перечеркнуты уже спустя три минуты. Холанд ткнул мяч в пустые ворота со считанных метров после прострела Де Брюйне — 2:4.



На 58-й минуте разница в счете вновь стала крупной. Бернарду Силва с подступов к штрафной сделал передачу на левый край площадки, где Холанд принял мяч и вторым касанием пробил низом — 2:5.



На 72-й минуте голевая гегемония Холанда в составе "Сити" была прервана, потому что удалось отличиться Матео Ковачичу, который нанес удар с дистанции неожиданно для голкипера — 2:6.



На этом игра по сути закончилась, потому что далее последовали многочисленные замены. "Сити" провел матч в свое удовольствие и одержал уверенную победу.



"Лутон" — "Манчестер Сити" — 2:6 (1:3)



Голы: Кларк 45, 52 — Холанд 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич 72.



"Лутон": Крул, Менги, Белл (Джонсон 39), Берк, Огбене (Хасиока 62), Баркли, Кларк (Мпанзу 62), Даути, Чонг, Вудору (Таунсенд 56), Моррис.



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Стоунс (Бобб 77), Аканджи, Аке (Гомес 77), Ковачич, Нунеш, Де Брюйне, Силва (Льюис 77), Грилиш (Доку 38), Холанд (Альварес 77).