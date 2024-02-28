Холанд своим пента-триком вывел "Сити" в 1/4 финала Кубка Англии

Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд Пять голов Эрлинга Холанда, включая четыре с передач Кевина Де Брюйне, позволили "Манчестер Сити" обыграть на выезде "Лутон" со счетом 2:6 и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

"Сити" удалось открыть счет в выездном противостоянии с "Лутоном" уже на третьей минуте, когда Эрлинг Холанд пробил в касание с подступов к вратарской после прострела Кевина Де Брюйне — 0:1.

Случился в матче на "Кенилуорт Роуд" еще один быстрый гол, и вновь отработала связка Де Брюйне и Холанда. Кевин из середины поля запустил партнера в прорыв по центру, а Эрлинг пробил между ног голкиперу — 0:2.

"Горожане" и дальше переигрывали своего соперника, на 40-й минуте использовав один из множества своих моментов. Холанд вновь отправился в прорыв после передачи Де Брюйне, войдя в штрафную левее центра и пробив над присевшим голкипером — 0:3.

Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за "шляпниками". Джордану Кларку удался роскошный дальний удар в верхний угол ворот — 1:3.

Второй тайм начался с того, что Кларк оформил дубль. Росс Баркли "черпаком" сделал пас на правый край штрафной, а Джордан пробил в касание по скакавшему мячу — 2:3.

Правда, надежды "Лутона" отыграться были перечеркнуты уже спустя три минуты. Холанд ткнул мяч в пустые ворота со считанных метров после прострела Де Брюйне — 2:4.

На 58-й минуте разница в счете вновь стала крупной. Бернарду Силва с подступов к штрафной сделал передачу на левый край площадки, где Холанд принял мяч и вторым касанием пробил низом — 2:5.

На 72-й минуте голевая гегемония Холанда в составе "Сити" была прервана, потому что удалось отличиться Матео Ковачичу, который нанес удар с дистанции неожиданно для голкипера — 2:6.

На этом игра по сути закончилась, потому что далее последовали многочисленные замены. "Сити" провел матч в свое удовольствие и одержал уверенную победу.

"Лутон" — "Манчестер Сити" — 2:6 (1:3)

Голы: Кларк 45, 52 — Холанд 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич 72.

"Лутон": Крул, Менги, Белл (Джонсон 39), Берк, Огбене (Хасиока 62), Баркли, Кларк (Мпанзу 62), Даути, Чонг, Вудору (Таунсенд 56), Моррис.

"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Стоунс (Бобб 77), Аканджи, Аке (Гомес 77), Ковачич, Нунеш, Де Брюйне, Силва (Льюис 77), Грилиш (Доку 38), Холанд (Альварес 77).


Метки Кубок Англии, Лутон, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2024 00:55

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 28.02.2024 01:48 # hammersmith
    долбоебы из мочестер ссити суперосновой играли против 10го состава клуба который еще вчера играл в 8 дивизионе. все, что нужно знать об уровне уверенности этого днищавого клуба.

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  2. nash 28.02.2024 01:21 # nash
    голы матча https://football-video.org/2024/02/28/luton-manchester-siti-video-obzor-matcha-2/

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  3. suddenly 28.02.2024 01:09 # suddenly
    Холанн король или гроза Лутонов?

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