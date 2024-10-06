7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 6 октября, тремя поединками завершится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



13 очков после шести первых туров — это лучший старт "Астон Виллы" в сезоне Премьер-Лиги с 2008/09. Семь очков после шести первых туров — это повторение худшего старта "Манчестер Юнайтед" в сезоне Премьер-Лиги после 2013/14 при Дэвиде Мойесе и 2020/21 при Оле Гуннаре Сульшере. "Вилланы" одержали только одну победу в 25 последних домашних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе — 3:1 в ноябре 2022, и то был дебют Унаи Эмери в бирмингемском клубе.



"Вилле" предстоит оценить состояние Амаду Онана, Джейкоба Рэмси и Леона Бэйли. Джон Макгинн вне игры с травмой задней поверхности бедра.



Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш доступен после того, как его красная карточка в матче против "Тоттенхэма" была аннулирована благодаря апелляции. Кобби Майну под вопросом. Лени Йоро, Тирелл Маласиа, Люк Шоу и Мейсон Маунт продолжают лечиться.



ЧЕЛСИ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выиграл девять из 11 последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение). "Ноттингем Форест" набрал 13 очков в пяти последних выездных поединках высшего дивизиона — как и в 27 предыдущих. "Синие" одержали только одну победу в четырех встречах с "лесниками" после возвращения тех в Премьер-Лигу в 2022 году (2 ничьи, 1 поражение).



Полузащитник "Челси" Кэрни Чуквуэмека пропустил матч против "Гента" посреди недели из-за болезни. Рис Джеймс и Омари Келлиман остаются в лазарете.



"Форест" приветствует вернувшегося после дисквалификации Моргана Гиббс-Уайта. Данило и Ибраим Сангаре команде не помогут.



БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 18:30



"Брайтон" начал новый сезон Премьер-Лиги, выиграв два первых матча, но сейчас не знает побед уже в четырех (3 ничьи, 1 поражение). Нападающий Бреннан Джонсон забил пять голов в своих пяти последних поединках за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях. В 14 встречах "чаек" и "шпор" в Премьер-Лиге была зафиксирована лишь одна ничья (9 побед "Тоттенхэма", 4 победы "Брайтона").



Браян Груда, Джеймс Милнер и Солли Марч вернулись к тренировкам с "Брайтоном" после травм. Йоэл Велтман оправился после болезни. Симон Адингра под вопросом. Ян Пол Ван Хекке и Жоао Педро точно не сыграют.



"Тоттенхэм" устроит фитнес-тест для Дестини Удоджи, которого беспокоит бедро. Сон Хен Мин едва ли успеет поправиться к воскресенью.