7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 6 октября, тремя поединками завершится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз
13 очков после шести первых туров — это лучший старт "Астон Виллы" в сезоне Премьер-Лиги с 2008/09. Семь очков после шести первых туров — это повторение худшего старта "Манчестер Юнайтед" в сезоне Премьер-Лиги после 2013/14 при Дэвиде Мойесе и 2020/21 при Оле Гуннаре Сульшере. "Вилланы" одержали только одну победу в 25 последних домашних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе — 3:1 в ноябре 2022, и то был дебют Унаи Эмери в бирмингемском клубе.
"Вилле" предстоит оценить состояние Амаду Онана, Джейкоба Рэмси и Леона Бэйли. Джон Макгинн вне игры с травмой задней поверхности бедра.
Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш доступен после того, как его красная карточка в матче против "Тоттенхэма" была аннулирована благодаря апелляции. Кобби Майну под вопросом. Лени Йоро, Тирелл Маласиа, Люк Шоу и Мейсон Маунт продолжают лечиться.
ЧЕЛСИ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Челси" выиграл девять из 11 последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение). "Ноттингем Форест" набрал 13 очков в пяти последних выездных поединках высшего дивизиона — как и в 27 предыдущих. "Синие" одержали только одну победу в четырех встречах с "лесниками" после возвращения тех в Премьер-Лигу в 2022 году (2 ничьи, 1 поражение).
Полузащитник "Челси" Кэрни Чуквуэмека пропустил матч против "Гента" посреди недели из-за болезни. Рис Джеймс и Омари Келлиман остаются в лазарете.
"Форест" приветствует вернувшегося после дисквалификации Моргана Гиббс-Уайта. Данило и Ибраим Сангаре команде не помогут.
БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 18:30
"Брайтон" начал новый сезон Премьер-Лиги, выиграв два первых матча, но сейчас не знает побед уже в четырех (3 ничьи, 1 поражение). Нападающий Бреннан Джонсон забил пять голов в своих пяти последних поединках за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях. В 14 встречах "чаек" и "шпор" в Премьер-Лиге была зафиксирована лишь одна ничья (9 побед "Тоттенхэма", 4 победы "Брайтона").
Браян Груда, Джеймс Милнер и Солли Марч вернулись к тренировкам с "Брайтоном" после травм. Йоэл Велтман оправился после болезни. Симон Адингра под вопросом. Ян Пол Ван Хекке и Жоао Педро точно не сыграют.
"Тоттенхэм" устроит фитнес-тест для Дестини Удоджи, которого беспокоит бедро. Сон Хен Мин едва ли успеет поправиться к воскресенью.
06.10.2024 06:00
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По классике: залупульцы!!! Этот день настал. Открываем ваши шестидолларовые дагестанские винца, закупаемся в подземке, настраиваем свои пузатые, лилово-краповые ипала в 4к к просмотру.
Ведь сегодня играют ЩОЛСЕЙ!!!
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Для чего первоначально предназначался бардачок в машине?
Это сейчас мы держим в бардачке разные полезные мелочи. Раньше у него была совсем другая функция. Интересно, что в английском языке эта деталь авто называется the glove compartment, что в переводе означает «отсек для перчаток». И тому есть объяснение.
Первые автомобили внешне напоминали повозки. Потом специалисты установили в них приборную панель, которая первоначально выглядела как барьер в передней части экипажа, что защищал водителя от грязи.
А в 1900 г. автокомпания Packard Automotive оснастила свой Packard Model B ящичком, где оставляли папиросы либо куртки.
Моду на хранение перчаток в этом отсеке задала автомобилистка Д. Левитт. В своей книге «Женщина и машина» она посоветовала складывать в ящичек пару кожаных перчаток, без которых первое время не обходился ни один водитель.
Для защиты рук автомобилиста от обморожения, а руля от порчи люди стали применять водительские перчатки. Они также обеспечивали чистоту рук при проведении техобслуживания машины и ремонта. Д. Левитт и предложила держать в бардачке чистые перчатки, чтобы не пачкать автомобиль.
https://www.techinsider.ru/vehicles/1657653-istoriya-bardachka-ni-za-chto-ne-dogadaetes-dlya-chego-na-samom-dele-byl-ustanovlen-etot-otsek/
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Ты зачем джастина биберли обижаешь?
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