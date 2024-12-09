Слушания по делу о 115 нарушениях "Сити" завершились

Слушания по громкому делу о 115 нарушениях "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги завершилась.

Премьер-Лига еще в феврале 2023 предъявила "Сити" обвинения, которые клуб с "Этихад" категорически отверг.



16 сентября этого года независимая комиссия из трех членов в условиях секретности приступила к рассмотрению этого дела, заслушав аргументы обеих сторон. В минувшую пятницу этот процесс завершился.



Как сообщает Daily Mail, в ходе слушаний количестве нарушений выросло со 115 до 130, а срок, в который они якобы были допущены, с восьми до 14 лет.



Ожидается, что комиссия огласит свое решение в ближайшие месяцы, но и за "Сити", и за Премьер-Лигой останется право на апелляцию, поэтому окончательный вердикт, возможно, не будет вынесен даже до окончания следующего сезона.



Если вина "Сити" будет доказана, "горожанам" может грозить широкий спектр наказаний, включая финансовые санкции, снятие очков и даже исключение из Премьер-Лиги.