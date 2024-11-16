Аморим: "Вы увидите идею в моем первом матче"

Рубен Аморим дал свое дебютное интервью в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" и дал обещание насчет своего первого матча.

Аморим дебютирует в своей новой роли 24 ноября, когда "Юнайтед" совершит выезд к новичку Премьер-Лиги "Ипсвичу".



Аморим понимает, что за пару тренировок он не сможет многое изменить, однако Рубен обещает, что люди увидят идею того, как он хочет играть.



"Что вы увидите в моем первом матче? Думаю, вы увидите идею. Вам это может понравиться или нет, я не знаю, но вы увидите идею".



"Вы увидите позиционирование. Вы увидите, что мы хотим достичь этого уровня. Вы почувствуете это".



"Мы должны понимать, что у нас будут две тренировки до первого матча. А это лучшая лига в мире. Но если я и должен сказать вам что-нибудь, то я скажу, что вы увидите идею. Я могу гарантировать это".



"Конечно, когда ты приходишь в клуб, ты должен побеждать. Мы знаем, что для этого нужно время, но нам нужно выиграть время".



"Чтобы выиграть время, нужно выигрывать матчи, но для меня самая важная вещь — это индивидуальность. Поэтому с первого дня мы начнем работать над нашей индивидуальностью, хотя сейчас у нас нет игроков, чтобы тренироваться. Конечно, мы будем готовиться к матчам, но во многом мы будем сосредоточены на нашей игровой модели".



"Я имею ввиду то, как играть, как прессинговать. Все эти маленькие вещи, маленькие детали. Нельзя сразу погружаться на 100 процентов в каждую деталь, потому что это запутает игроков. Поэтому, если я и должен сказать одну вещь, я скажу, что индивидуальность — моя главная цель, моя первая цель".



"Моя философия одним словом: команда. Команда — самая важная вещь для меня".



"Если вы работаете как команда, тогда отдельные таланты будут блистать. Важно обладать характером. Важно то, как мы сражаемся, как мы играем. и у нас должна быть индивидуальность. Если наши игроки надевают эту футболку, они должны знать, что они представляют "Манчестер Юнайтед".



"Каждый мыслит одинаково, возвращаясь назад, играя, наслаждаясь игрой. Это то, что движет мной. Каждый хочет побеждать, и я хочу побеждать со своими игроками, с фанатами, но — побеждать с индивидуальностью и идеей, на чем я всегда сосредоточен", — сообщил Аморим официальному веб-сайту "Юнайтед".



