Ван Нистелрой опустошен своим уходом из МЮ
Рууд Ван Нистелрой остался опустошен решением нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима отказаться от его услуг.
Отработав четыре матча в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Юнайтед", затем Ван Нистелрой покинул клуб.
Аморим не нашел Ван Нистелрою места в своем штабе, предпочтя пригласить своих проверенных помощников по "Спортингу".
Ван Нистелрой открыто выражал желание ассистировать Амориму, поэтому решение Рубена глубоко расстроило Рууда, под руководством которого "Юнайтед" одержал три победы и раз сыграл вничью.
Также Ван Нистелрой был опечален тем, что провел в "Юнайтед" так мало времени — ради возвращения на "Олд Траффорд" минувшим летом Рууд отклонил ряд предложений стать главным тренером.
Daily Mirror добавляет, что теперь Ван Нистелрой хочет возглавить другую команду Премьер-Лиги, хотя на днях стало известно, что 48-летний голландец откликнулся на вакансию в "Ковентри" из Чемпионшипа.
16.11.2024 21:00
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Ван Нистелрой опустошен отсосом мельшота
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