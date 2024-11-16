Ван Нистелрой опустошен своим уходом из МЮ

Рууд Ван Нистелрой остался опустошен решением нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима отказаться от его услуг.

Отработав четыре матча в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Юнайтед", затем Ван Нистелрой покинул клуб.



Аморим не нашел Ван Нистелрою места в своем штабе, предпочтя пригласить своих проверенных помощников по "Спортингу".



Ван Нистелрой открыто выражал желание ассистировать Амориму, поэтому решение Рубена глубоко расстроило Рууда, под руководством которого "Юнайтед" одержал три победы и раз сыграл вничью.



Также Ван Нистелрой был опечален тем, что провел в "Юнайтед" так мало времени — ради возвращения на "Олд Траффорд" минувшим летом Рууд отклонил ряд предложений стать главным тренером.



Daily Mirror добавляет, что теперь Ван Нистелрой хочет возглавить другую команду Премьер-Лиги, хотя на днях стало известно, что 48-летний голландец откликнулся на вакансию в "Ковентри" из Чемпионшипа.