Ширер составил символическую сборную стартового отрезка сезона Премьер-Лиги
Легенда английского футбола Алан Ширер составил символическую сборную стартового отрезка сезона Премьер-Лиги 2024/25.
Из "Ливерпуля", который после 11 первых матчей лидирует в Премьер-Лиге, Ширер позаимствовал защитников Трента Александер-Арнольда с Виргилом Ван Дейком, раскрывшегося в роли опорника Райана Гравенберха, а также нападающего Мохамеда Салаха.
Примечательно, что Ширер полностью обошел вниманием игроков "Манчестер Сити" и "Арсенала", не говоря уже о "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэме".
Ширер отметил игру трех представителей "Ноттингем Форест", а также включил в состав символической сборной Энтони Робинсона из "Фулхэма" и Мойсеса Кайседо с Коулом Палмером из "Челси".
В качестве тренера символической сборной Ширер определил Арне Слота из "Ливерпуля".
Символическая сборная Премьер-Лиги по итогам 11 первых туров сезона 2024/25
Матц Сельс ("Ноттингем Форест") — Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Николас Миленкович ("Ноттингем Форест"), Энтони Робинсон ("Фулхэм") — Мойсес Кайседо ("Челси"), Райан Гравенберх ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси") — Бриан Мбемо ("Брентфорд"), Крис Вуд ("Ноттингем Форест"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")
16.11.2024 23:00
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Последние комментарии:
Гейгуннерасты в рот вые6анные не согласные.
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Че-то Райса не видно
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Кайседо лучший опорник лиги в этом сезоне. Хорошо что в свое время его взяли, а не Райса бесполезного
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почему 0 пидраликов? вот же 2 претендента
10.11.2024 21:38 #
takernotagiver
Парти, усадивший на жопу Кайседо - это МОМ. Второй МОМ - Райс, отобравший у этого распиаренного дровосека мяч на поле Челси)
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Источник: http://fapl.ru/posts/111138/?c=1
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