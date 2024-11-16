Легенда английского футбола Алан Ширер составил символическую сборную стартового отрезка сезона Премьер-Лиги 2024/25.

Из "Ливерпуля", который после 11 первых матчей лидирует в Премьер-Лиге, Ширер позаимствовал защитников Трента Александер-Арнольда с Виргилом Ван Дейком, раскрывшегося в роли опорника Райана Гравенберха, а также нападающего Мохамеда Салаха.



Примечательно, что Ширер полностью обошел вниманием игроков "Манчестер Сити" и "Арсенала", не говоря уже о "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэме".



Ширер отметил игру трех представителей "Ноттингем Форест", а также включил в состав символической сборной Энтони Робинсона из "Фулхэма" и Мойсеса Кайседо с Коулом Палмером из "Челси".



В качестве тренера символической сборной Ширер определил Арне Слота из "Ливерпуля".



Символическая сборная Премьер-Лиги по итогам 11 первых туров сезона 2024/25



Матц Сельс ("Ноттингем Форест") — Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Николас Миленкович ("Ноттингем Форест"), Энтони Робинсон ("Фулхэм") — Мойсес Кайседо ("Челси"), Райан Гравенберх ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси") — Бриан Мбемо ("Брентфорд"), Крис Вуд ("Ноттингем Форест"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")



