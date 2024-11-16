Ширер составил символическую сборную стартового отрезка сезона Премьер-Лиги

Алан Ширер Легенда английского футбола Алан Ширер составил символическую сборную стартового отрезка сезона Премьер-Лиги 2024/25.

Из "Ливерпуля", который после 11 первых матчей лидирует в Премьер-Лиге, Ширер позаимствовал защитников Трента Александер-Арнольда с Виргилом Ван Дейком, раскрывшегося в роли опорника Райана Гравенберха, а также нападающего Мохамеда Салаха.

Примечательно, что Ширер полностью обошел вниманием игроков "Манчестер Сити" и "Арсенала", не говоря уже о "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэме".

Ширер отметил игру трех представителей "Ноттингем Форест", а также включил в состав символической сборной Энтони Робинсона из "Фулхэма" и Мойсеса Кайседо с Коулом Палмером из "Челси".

В качестве тренера символической сборной Ширер определил Арне Слота из "Ливерпуля".

Символическая сборная Премьер-Лиги по итогам 11 первых туров сезона 2024/25

Матц Сельс ("Ноттингем Форест") — Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Николас Миленкович ("Ноттингем Форест"), Энтони Робинсон ("Фулхэм") — Мойсес Кайседо ("Челси"), Райан Гравенберх ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси") — Бриан Мбемо ("Брентфорд"), Крис Вуд ("Ноттингем Форест"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")


Метки Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 16.11.2024 23:56 # chelsea88
    Гейгуннерасты в рот вые6анные не согласные.

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  2. gucman 16.11.2024 23:53 # gucman
    Че-то Райса не видно

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  3. division 16.11.2024 23:13 # division
    Кайседо лучший опорник лиги в этом сезоне. Хорошо что в свое время его взяли, а не Райса бесполезного

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  4. billy-herrington 16.11.2024 23:11 # billy-herrington
    почему 0 пидраликов? вот же 2 претендента

    10.11.2024 21:38 #
    takernotagiver

    Парти, усадивший на жопу Кайседо - это МОМ. Второй МОМ - Райс, отобравший у этого распиаренного дровосека мяч на поле Челси)
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    Источник: http://fapl.ru/posts/111138/?c=1

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