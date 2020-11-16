Осимхен не перейдет в "Челси" в январе
Нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен не перейдет в "Челси" в январе.
Минувшим летом "Челси" до самого дедлайна договаривался с "Наполи" насчет перехода Осимхена. Сторонам так и не удалось достичь компромисса.
А когда Осимхен обнаружил, что ему нет места в планах нового главного тренера "Наполи" Антонио Конте, то отправился в "Галатасарай" на правах аренды.
Ранее ходили слухи, что "Челси" может вернуться за Осимхеном уже в зимнее трансферное окно, однако Sky Sport Germany утверждает, что 25-летний нигериец не собирается уезжать из Стамбула в январе.
Осихен комфортно себя чувствует в "Галатасарае", забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи в девяти матчах, и со своим долгосрочным будущим определится уже следующим летом, когда он будет доступен для трансфера за 63 миллиона фунтов.
16.11.2024 15:00
Просмотров: 229
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: