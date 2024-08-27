"Ливерпуль" приобрел Мамардашвили
"Ливерпуль" совершил свое первое приобретение этим летом, подписав голкипера испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили.
23-летний Мамардашвили заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт, после чего вернулся в "Валенсию", где проведет сезон 2024/25 на правах аренды.
Трансфер Георгия оценивается в 29 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.
Таким образом, Мамардашвили становится первым приобретением "Ливерпуля" при новом главном тренере Арне Слоте и при новом спортивном директоре Ричарде Хьюзе.
Мамардашвили выступает за "Валенсию" после своего перехода из тбилисского "Динамо" в 2021 году. В течение этих трех лет Георгий сыграл 102 матча во всех соревнованиях, 31 раз сохранив свои ворота на замке.
За сборную Грузии Мамардашвили провел 21 матч, на Евро-2024 совершив рекордный 21 сейв на групповом этапе и сенсационно достигнув 1/8 финала.
27.08.2024 22:30
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Последние комментарии:
А вы заметили, как виталя превратился в истеричку, какая пизда уже его психике? Все эти унижения от барнаульских одноклассников, комплексы из-за роста и веса, прыщи, отсутствие не то что друзей, но даже товарищей, просирание жизни 24/7 на фупле, взросление без отца, которого он пытается заменить пыней из телевизор, совместная жизнь с бабусей, а теперь и унижения в интернетах, все эти наркоты, артуры, хачилды, нож в спину от хамерсмита и колбасников, которым он, - виталя, так усердной подлизывал годами. Может, пощадим мелкого? Ведь мы можем довести его до верёвки.
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17 млн фунтов за 18 летнего вратаря из Генка)))))))))))))))))))
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Пенсы очередного сопляка приобрели. Вратаря Пендерса)))))))) Сукааааааааааааааааа
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а вы тоже заметили что на фото новости о переходе мерино в Арсенал на фото там 2 папаши пидора и посредине их сынуля приемный.
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До пенсов все никак не дойдет, что фаза их нахождения в состоянии подчинения растянется на очень долгий срок) Теперь не только у них есть огромные финансовые возможности)
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Лузеркузенские ватники столько обсерали грузинов, чтобы потом полировать грузинский ствол Мамардашвили.
Ватники, вы - позорище нации, соя ссаная.
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21.06.2024 23:05 #
bembo
Я хочу нико уильямса калафиори и нголо канте, братишки
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Источник: http://fapl.ru/posts/108331/
20.06.2024 22:15 #
bembo
Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
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Источник: http://fapl.ru/posts/108323/?c=1
03.07.2024 20:16 #
bembo
пидоры ебаные уже на калафиори глаз положили.
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Источник: http://fapl.ru/posts/108558/
03.07.2024 20:14 #
bembo
руки забрали от калафьори, Пидоры ебаные
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Источник: http://fapl.ru/posts/108572/
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27.08.2024 22:51 #
takernotagiver
Монстр мне в рот
Источник: http://fapl.ru/posts/109637/?c=1#c7960335
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Вы заметили как у пидрал1ка уже очечо сжимается от предвкушения ИМПЕРАТОРОВ на троне
прикиньте как же п1драл1к1 погорят, если ЧОЛСЕ после спада МС аккурат их с трона подвинет, а подзалупали и п1драл1к1 столько лет старались почем зря аххахахаааааааааа а тут Челси уже в паре трансферов от титула хахахахахахахах, кароч этот сезон еще за СИТИ, А ПОТОМ ГРЯДЕТ ЛЮТАЯ ДОМИНАНСИ ИМПЕРАТОРСИ
Источник: http://fapl.ru/posts/109631/?c=1#c7960323
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Монстр ворот
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МАМА.
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Ждем Кьезу и ЦЗ.
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Жоска великий Эдвардс поводил по губам хохлам. Зря брелочки сжимали уехехехехехехе
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Сосать долбаебы))) Кварадона на очереди
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