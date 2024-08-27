"Ливерпуль" приобрел Мамардашвили

Георгий Мамардашвили "Ливерпуль" совершил свое первое приобретение этим летом, подписав голкипера испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили.

23-летний Мамардашвили заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт, после чего вернулся в "Валенсию", где проведет сезон 2024/25 на правах аренды.

Трансфер Георгия оценивается в 29 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.

Таким образом, Мамардашвили становится первым приобретением "Ливерпуля" при новом главном тренере Арне Слоте и при новом спортивном директоре Ричарде Хьюзе.

Мамардашвили выступает за "Валенсию" после своего перехода из тбилисского "Динамо" в 2021 году. В течение этих трех лет Георгий сыграл 102 матча во всех соревнованиях, 31 раз сохранив свои ворота на замке.

За сборную Грузии Мамардашвили провел 21 матч, на Евро-2024 совершив рекордный 21 сейв на групповом этапе и сенсационно достигнув 1/8 финала.


Метки аренда, Валенсия, Ливерпуль, Мамардашвили, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2024 22:30

Количество просмотров Просмотров: 882

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 27.08.2024 23:59 # hachidlo
    А вы заметили, как виталя превратился в истеричку, какая пизда уже его психике? Все эти унижения от барнаульских одноклассников, комплексы из-за роста и веса, прыщи, отсутствие не то что друзей, но даже товарищей, просирание жизни 24/7 на фупле, взросление без отца, которого он пытается заменить пыней из телевизор, совместная жизнь с бабусей, а теперь и унижения в интернетах, все эти наркоты, артуры, хачилды, нож в спину от хамерсмита и колбасников, которым он, - виталя, так усердной подлизывал годами. Может, пощадим мелкого? Ведь мы можем довести его до верёвки.

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  2. takernotagiver 27.08.2024 23:48 # takernotagiver
    17 млн фунтов за 18 летнего вратаря из Генка)))))))))))))))))))

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  3. takernotagiver 27.08.2024 23:46 # takernotagiver
    Пенсы очередного сопляка приобрели. Вратаря Пендерса)))))))) Сукааааааааааааааааа

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  4. bembo 27.08.2024 23:35 # bembo
    а вы тоже заметили что на фото новости о переходе мерино в Арсенал на фото там 2 папаши пидора и посредине их сынуля приемный.

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  5. takernotagiver 27.08.2024 23:22 # takernotagiver
    До пенсов все никак не дойдет, что фаза их нахождения в состоянии подчинения растянется на очень долгий срок) Теперь не только у них есть огромные финансовые возможности)

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  6. hachidlo 27.08.2024 23:01 # hachidlo
    Лузеркузенские ватники столько обсерали грузинов, чтобы потом полировать грузинский ствол Мамардашвили.
    Ватники, вы - позорище нации, соя ссаная.

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  7. kirkorov-coyg 27.08.2024 22:54 # kirkorov-coyg
    21.06.2024 23:05 #
    bembo

    Я хочу нико уильямса калафиори и нголо канте, братишки
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    Источник: http://fapl.ru/posts/108331/

    20.06.2024 22:15 #
    bembo

    Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108323/?c=1

    03.07.2024 20:16 #
    bembo

    пидоры ебаные уже на калафиори глаз положили.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108558/


    03.07.2024 20:14 #
    bembo

    руки забрали от калафьори, Пидоры ебаные
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108572/

    (ответить)

  8. bembo 27.08.2024 22:52 # bembo
    27.08.2024 22:51 #
    takernotagiver

    Монстр мне в рот

    Источник: http://fapl.ru/posts/109637/?c=1#c7960335

    (ответить)

  9. bembo 27.08.2024 22:51 # bembo
    Вы заметили как у пидрал1ка уже очечо сжимается от предвкушения ИМПЕРАТОРОВ на троне

    прикиньте как же п1драл1к1 погорят, если ЧОЛСЕ после спада МС аккурат их с трона подвинет, а подзалупали и п1драл1к1 столько лет старались почем зря аххахахаааааааааа а тут Челси уже в паре трансферов от титула хахахахахахахах, кароч этот сезон еще за СИТИ, А ПОТОМ ГРЯДЕТ ЛЮТАЯ ДОМИНАНСИ ИМПЕРАТОРСИ

    Источник: http://fapl.ru/posts/109631/?c=1#c7960323

    (ответить)

  10. takernotagiver 27.08.2024 22:51 # takernotagiver
    Монстр ворот

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  11. reddebil 27.08.2024 22:50 # reddebil
    МАМА.

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  12. dexter 27.08.2024 22:46 # dexter
    Ждем Кьезу и ЦЗ.

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  13. sobchak-ynwa 27.08.2024 22:43 # sobchak-ynwa
    Жоска великий Эдвардс поводил по губам хохлам. Зря брелочки сжимали уехехехехехехе

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  14. tihinya-moiyobir 27.08.2024 22:41 # tihinya-moiyobir
    Сосать долбаебы))) Кварадона на очереди

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