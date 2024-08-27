"Ливерпуль" приобрел Мамардашвили

"Ливерпуль" совершил свое первое приобретение этим летом, подписав голкипера испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили.

23-летний Мамардашвили заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт, после чего вернулся в "Валенсию", где проведет сезон 2024/25 на правах аренды.



Трансфер Георгия оценивается в 29 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.



Таким образом, Мамардашвили становится первым приобретением "Ливерпуля" при новом главном тренере Арне Слоте и при новом спортивном директоре Ричарде Хьюзе.



Мамардашвили выступает за "Валенсию" после своего перехода из тбилисского "Динамо" в 2021 году. В течение этих трех лет Георгий сыграл 102 матча во всех соревнованиях, 31 раз сохранив свои ворота на замке.



За сборную Грузии Мамардашвили провел 21 матч, на Евро-2024 совершив рекордный 21 сейв на групповом этапе и сенсационно достигнув 1/8 финала.