Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" нацелился на Арду Гюлера. "Атлетико" хочет Конора Галлахера. Мохаммед Кудус попросится на выход из "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" начал охоту за атакующего полузащитника "Реала" Арду Гюлера. (TEAMtalk)



Защитник "Лилля" Лени Йоро предпочитает перейти в "Реал", а не в "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед". (Marca)



"Юнайтед" откажется от приобретения защитника Джаррада Брантуэйта, если "Эвертон" не понизит установленную цену в 70 миллионов фунтов. (ESPN)



"Юнайтед" готов активировать пункт в контракте нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее о выкупе за 34 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Юнайтед" потребует менее 10 млн. фунтов за защитника Виктора Линделефа, в услугах которого заинтересован новый наставник "Фенербахче" Жозе Моуриньо. (TEAMtalk)



"Атлетико" заинтересован в покупке полузащитника "Челси" Конора Галлахера этим летом. (Football.London)



"Челси" и "Атлетико" расходятся на 25 млн. фунтов в оценке стоимости Галлахера. (Daily Mirror)



"Челси" договаривается о покупке 19-летнего защитника "Боку Хуниорс" Аарона Ансельмино. (Thr Athletic)



Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус попросит отпустить его из клуба этим летом. (Football Insider)



Саудовский "Аль-Наср" заинтересован в Лукасе Пакете из "Вест Хэма", Бруну Фернандеше из МЮ и Каллуме Уилсоне из "Ньюкасла". (ESPN)



"Астон Вилла" сделала запрос насчет полузащитника "Ювентуса" Матиаса Суле, но итальянский клуб ответил, что аргентинец не продается. (Sky Sports)



"Арсенал" сделал предложение о покупке крайнего защитника "Фенербахче" Ферди Кадиоглу. (Ajan Spor)



Другое



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер сыграл 70 минут за сборную Швейцарии против Шотландии на Евро-2024 со сломанным носом. (Daily Mirror)



Португальский рефери Артур Соареш Диаш, обслуживавший матч сборных Дании и Англии на Евро-2024, сделал себе татуировку с изображением эмблемы турнира. (The Sun)



У голландского "Витесса", связанного с бывшим владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, заберут профессиональную лицензию. (The Sun)



Бывший нападающий "Юнайтед" Диего Форлан стал теннисистом. (The Sun)