Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Ливерпуль" нацелился на Арду Гюлера. "Атлетико" хочет Конора Галлахера. Мохаммед Кудус попросится на выход из "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" начал охоту за атакующего полузащитника "Реала" Арду Гюлера. (TEAMtalk)

Защитник "Лилля" Лени Йоро предпочитает перейти в "Реал", а не в "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед". (Marca)

"Юнайтед" откажется от приобретения защитника Джаррада Брантуэйта, если "Эвертон" не понизит установленную цену в 70 миллионов фунтов. (ESPN)

"Юнайтед" готов активировать пункт в контракте нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее о выкупе за 34 млн. фунтов. (The Telegraph)

"Юнайтед" потребует менее 10 млн. фунтов за защитника Виктора Линделефа, в услугах которого заинтересован новый наставник "Фенербахче" Жозе Моуриньо. (TEAMtalk)

"Атлетико" заинтересован в покупке полузащитника "Челси" Конора Галлахера этим летом. (Football.London)

"Челси" и "Атлетико" расходятся на 25 млн. фунтов в оценке стоимости Галлахера. (Daily Mirror)

"Челси" договаривается о покупке 19-летнего защитника "Боку Хуниорс" Аарона Ансельмино. (Thr Athletic)

Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус попросит отпустить его из клуба этим летом. (Football Insider)

Саудовский "Аль-Наср" заинтересован в Лукасе Пакете из "Вест Хэма", Бруну Фернандеше из МЮ и Каллуме Уилсоне из "Ньюкасла". (ESPN)

"Астон Вилла" сделала запрос насчет полузащитника "Ювентуса" Матиаса Суле, но итальянский клуб ответил, что аргентинец не продается. (Sky Sports)

"Арсенал" сделал предложение о покупке крайнего защитника "Фенербахче" Ферди Кадиоглу. (Ajan Spor)

Другое

Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер сыграл 70 минут за сборную Швейцарии против Шотландии на Евро-2024 со сломанным носом. (Daily Mirror)

Португальский рефери Артур Соареш Диаш, обслуживавший матч сборных Дании и Англии на Евро-2024, сделал себе татуировку с изображением эмблемы турнира. (The Sun)

У голландского "Витесса", связанного с бывшим владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, заберут профессиональную лицензию. (The Sun)

Бывший нападающий "Юнайтед" Диего Форлан стал теннисистом. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 21.06.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1429

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Последние комментарии:




  1. shearer1 21.06.2024 11:30 # shearer1
    Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер сыграл 70 минут за сборную Швейцарии против Шотландии на Евро-2024 со сломанным носом.

    Мбаппе курит в сторонке

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  2. nightmare- 21.06.2024 11:26 # nightmare-
    как же англичане любят искать крайних.
    если бы Трент всю жизнь играл за Ливерпуль в полузащите и выдал такой же уровень игры как вчера, никто бы и слова в его сторону не сказал.

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  3. gameboy 21.06.2024 11:23 # gameboy
    Ебаные безмозглые кодюасники решили что за 10-16 матчей за всю карьеру футболист может стать из флангового защитника в нормального опорника. К вам вопрос ребята, на какой наркоте вы сидите что вас так ебашит?

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  4. mata-hazard 21.06.2024 11:08 # mata-hazard
    Верховная ведьма Украины взяла на себя ответственность за аномальные ливни в Москве

    Верховная ведьма Украины Алтея (настоящее имя - Оксана Конопляка) заявила, что именно она устроила тропический ливень в Москве.

    «Вселенная на стороне Украины. Она ответила на мой зов и обрушила воду на город врага. Я буду делать это снова и снова, пока российские войска не уберутся с украинской земли».

    Заодно Алтея прорекламировала свой новый курс, где каждый желающий за 7000 гривен сможет научиться управлять стихией воды, чтобы устраивать «погодные диверсии» на территории России.

    Орууу с хохлов.

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  5. amirhan-gurazhev 21.06.2024 11:00 # amirhan-gurazhev
    только ленивый ещё не обоссал трента полузащитника
    саутгейту нужно выпускать негра из скамопараши вместо него

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  6. mafia-fake 21.06.2024 10:43 # mafia-fake
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ


    ВОИНЫ СВЕТА, ВОИНЫ ДОБРА

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  7. ruchinski 21.06.2024 10:23 # ruchinski
    820 человек считают шо Кейн получит трофей с Горегейтом...
    господа, он в Баварии с пустыми руками закончил.

    (ответить)

  8. felix-the-cat 21.06.2024 10:10 # felix-the-cat
    Как же вчера смешно забили из - под Срайса, там еще и Букайо Обоссака пытался закрыть, в итоге два Ггэшника проебали гол

    Типикал безтрофейные неудачники

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  9. gameboy 21.06.2024 10:04 # gameboy
    Трент ебаный мусор

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