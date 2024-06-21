Светская хроника за пятницу
"Ливерпуль" нацелился на Арду Гюлера. "Атлетико" хочет Конора Галлахера. Мохаммед Кудус попросится на выход из "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Ливерпуль" начал охоту за атакующего полузащитника "Реала" Арду Гюлера. (TEAMtalk)
Защитник "Лилля" Лени Йоро предпочитает перейти в "Реал", а не в "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед". (Marca)
"Юнайтед" откажется от приобретения защитника Джаррада Брантуэйта, если "Эвертон" не понизит установленную цену в 70 миллионов фунтов. (ESPN)
"Юнайтед" готов активировать пункт в контракте нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее о выкупе за 34 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Юнайтед" потребует менее 10 млн. фунтов за защитника Виктора Линделефа, в услугах которого заинтересован новый наставник "Фенербахче" Жозе Моуриньо. (TEAMtalk)
"Атлетико" заинтересован в покупке полузащитника "Челси" Конора Галлахера этим летом. (Football.London)
"Челси" и "Атлетико" расходятся на 25 млн. фунтов в оценке стоимости Галлахера. (Daily Mirror)
"Челси" договаривается о покупке 19-летнего защитника "Боку Хуниорс" Аарона Ансельмино. (Thr Athletic)
Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус попросит отпустить его из клуба этим летом. (Football Insider)
Саудовский "Аль-Наср" заинтересован в Лукасе Пакете из "Вест Хэма", Бруну Фернандеше из МЮ и Каллуме Уилсоне из "Ньюкасла". (ESPN)
"Астон Вилла" сделала запрос насчет полузащитника "Ювентуса" Матиаса Суле, но итальянский клуб ответил, что аргентинец не продается. (Sky Sports)
"Арсенал" сделал предложение о покупке крайнего защитника "Фенербахче" Ферди Кадиоглу. (Ajan Spor)
Другое
Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер сыграл 70 минут за сборную Швейцарии против Шотландии на Евро-2024 со сломанным носом. (Daily Mirror)
Португальский рефери Артур Соареш Диаш, обслуживавший матч сборных Дании и Англии на Евро-2024, сделал себе татуировку с изображением эмблемы турнира. (The Sun)
У голландского "Витесса", связанного с бывшим владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, заберут профессиональную лицензию. (The Sun)
Бывший нападающий "Юнайтед" Диего Форлан стал теннисистом. (The Sun)
21.06.2024 10:00
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Последние комментарии:
Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер сыграл 70 минут за сборную Швейцарии против Шотландии на Евро-2024 со сломанным носом.
Мбаппе курит в сторонке
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как же англичане любят искать крайних.
если бы Трент всю жизнь играл за Ливерпуль в полузащите и выдал такой же уровень игры как вчера, никто бы и слова в его сторону не сказал.
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Ебаные безмозглые кодюасники решили что за 10-16 матчей за всю карьеру футболист может стать из флангового защитника в нормального опорника. К вам вопрос ребята, на какой наркоте вы сидите что вас так ебашит?
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Верховная ведьма Украины взяла на себя ответственность за аномальные ливни в Москве
Верховная ведьма Украины Алтея (настоящее имя - Оксана Конопляка) заявила, что именно она устроила тропический ливень в Москве.
«Вселенная на стороне Украины. Она ответила на мой зов и обрушила воду на город врага. Я буду делать это снова и снова, пока российские войска не уберутся с украинской земли».
Заодно Алтея прорекламировала свой новый курс, где каждый желающий за 7000 гривен сможет научиться управлять стихией воды, чтобы устраивать «погодные диверсии» на территории России.
Орууу с хохлов.
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только ленивый ещё не обоссал трента полузащитника
саутгейту нужно выпускать негра из скамопараши вместо него
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РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
ВОИНЫ СВЕТА, ВОИНЫ ДОБРА
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820 человек считают шо Кейн получит трофей с Горегейтом...
господа, он в Баварии с пустыми руками закончил.
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Как же вчера смешно забили из - под Срайса, там еще и Букайо Обоссака пытался закрыть, в итоге два Ггэшника проебали гол
Типикал безтрофейные неудачники
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Трент ебаный мусор
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