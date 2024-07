Светская хроника за среду

Европейские гранды хотят Марка Гехи. "Манчестер Юнайтед" открыт к продаже Харри Магуайра. Выпивший Энди Кэрролл устроил драку. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

ПСЖ сделал запрос насчет вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла. (De Telegraaf)



"Реал", "Барселона" и "Ювентус" хотят заполучить защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" пытается перехватить нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее, хотят тот уже согласовал условия личного контракта с "Миланом". (Calciomercato)



Защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт дал зеленый свет на переход в "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" готов выслушать предложения по защитнику Харри Магуайру, которым интересуются итальянские клубы. (talkSPORT)



"Манчестер Сити" купит вингера Савио из своего дочернего клуба "Труа". (The Athletic)



"Челси" согласовал покупку защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино за 14 миллионов фунтов. (Football.London)



"Милан" возобновил переговоры с "Тоттенхэмом" насчет покупки защитника Эмерсона Рояла, которого "шпоры" оценивают в 21 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Брайтон" заинтересован в полузащитнике "Фейеноорда" Матсе Виффере. (Sky Sports)



Также "Брайтон" хочет крайнего защитника "Райо Вальекано" Андрея Рациу. (The Athletic)



"Ньюкасл" сохраняет интерес к вингеру "Ноттингем Форест" Энтони Эланге. (TEAMtalk)



Дортмундская "Боруссия" готова переключиться на полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга, если не сможет заполучить Паскаля Гросса из "Брайтона". (Sky Sport Germany)



Полузащитник Филиппе Коутиньо направляется в родной "Васко да Гаму". (Birmingham Live)



"Вулверхэмптон" следит за полузащитником "Ювентуса" Артуром Мело. (Birmingham Live)



"Вест Хэм" хочет защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку. (Metro)



Другое



"Юнайтед" попросил Джейдона Санчо и Мейсона Гринвуда не приезжать на предсезонную подготовку. (HITC)



Защитник Бен Чилуэлл приступил к тренировкам на базе "Челси". (The Sun)



УЕФА в письменном виде потребовал объяснений от полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема по поводу его жеста в сторону скамейки словаков в матче 1/8 финала Евро-2024. (Daily Mail)



УЕФА оштрафовал на 10,000 евро Англию, чьи фанаты освистали исполнение гимна Словении перед матчем групповой стадии Евро-2024. (talkSPORT)



Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Энди Кэрролл устроил драку в пьяном виде на выходе из ресторана, в результат чего ему порвали футболку. (The Sun)