"Арсенал" сделал предложение Калафьори
"Арсенал" сделал предложение центральному защитнику "Болоньи" Риккардо Калафьори.
По информации журналиста Фабрицио Романо, главный тренер "Арсенала" Микель Артета одобрил Калафьори в качестве одного из трех имен в шорт-листе "канониров" по укреплению линии обороны этим летом.
"Арсенал" уже сделал Калафьори предложение о долгосрочном контракте, и 22-летний игрок сборной Италии открыт к переезду в Лондон, если два клуба смогут договориться.
"Арсенал" и "Болонья" находятся в хороших отношениях — со времен трансфера защитника Такехиро Томиясу в августе 2021.
Однако "Болонья" хочет получить около 50 миллионов евро (42.3 млн. фунтов) за Калафьори, и "Арсенал" пока не выдвигал свое предложение.
В услугах Калафьори также заинтересован "Челси", и "синие" готовы предложит "Болонье" кого-нибудь из своих игроков в качестве части сделки.
03.07.2024 20:00
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Последние комментарии:
Обвисший еблет петушастерки представили? Ахахахахахаха
Это вам не у какого-то Брайтона всяких шлюсбери- холлов перехватывать, бичары. 10/10 топарей выберет Арсенал, а не умерший в 2022 членси.
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руки забрали от калафьори, Пидоры ебаные
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У арса с защитой все в порядке. Салибе 23, габриелю 26 нах им этот жидкий пацан , имхо не для апл он
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