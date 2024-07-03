"Арсенал" сделал предложение Калафьори

Риккардо Калафьори "Арсенал" сделал предложение центральному защитнику "Болоньи" Риккардо Калафьори.

По информации журналиста Фабрицио Романо, главный тренер "Арсенала" Микель Артета одобрил Калафьори в качестве одного из трех имен в шорт-листе "канониров" по укреплению линии обороны этим летом.

"Арсенал" уже сделал Калафьори предложение о долгосрочном контракте, и 22-летний игрок сборной Италии открыт к переезду в Лондон, если два клуба смогут договориться.

"Арсенал" и "Болонья" находятся в хороших отношениях — со времен трансфера защитника Такехиро Томиясу в августе 2021.

Однако "Болонья" хочет получить около 50 миллионов евро (42.3 млн. фунтов) за Калафьори, и "Арсенал" пока не выдвигал свое предложение.

В услугах Калафьори также заинтересован "Челси", и "синие" готовы предложит "Болонье" кого-нибудь из своих игроков в качестве части сделки.


Метки Арсенал, Болонья, Калафьори

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2024 20:00

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  1. kirkorov-coyg 03.07.2024 20:25 # kirkorov-coyg
    Обвисший еблет петушастерки представили? Ахахахахахаха
    Это вам не у какого-то Брайтона всяких шлюсбери- холлов перехватывать, бичары. 10/10 топарей выберет Арсенал, а не умерший в 2022 членси.

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  2. bembo 03.07.2024 20:14 # bembo
    руки забрали от калафьори, Пидоры ебаные

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  3. quavo 03.07.2024 20:02 # quavo
    У арса с защитой все в порядке. Салибе 23, габриелю 26 нах им этот жидкий пацан , имхо не для апл он

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