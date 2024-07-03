"Арсенал" сделал предложение Калафьори

"Арсенал" сделал предложение центральному защитнику "Болоньи" Риккардо Калафьори.

По информации журналиста Фабрицио Романо, главный тренер "Арсенала" Микель Артета одобрил Калафьори в качестве одного из трех имен в шорт-листе "канониров" по укреплению линии обороны этим летом.



"Арсенал" уже сделал Калафьори предложение о долгосрочном контракте, и 22-летний игрок сборной Италии открыт к переезду в Лондон, если два клуба смогут договориться.



"Арсенал" и "Болонья" находятся в хороших отношениях — со времен трансфера защитника Такехиро Томиясу в августе 2021.



Однако "Болонья" хочет получить около 50 миллионов евро (42.3 млн. фунтов) за Калафьори, и "Арсенал" пока не выдвигал свое предложение.



В услугах Калафьори также заинтересован "Челси", и "синие" готовы предложит "Болонье" кого-нибудь из своих игроков в качестве части сделки.