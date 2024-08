Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" по-прежнему хочет Энтони Гордона. Аарон Ван-Биссака не перейдет в "Вест Хэмом". Маурисио Почеттино готов вернуться к работе. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" сохраняет сильный интерес к нападающему "Ньюкасла" Энтони Гордону, которого мерсисайдский клуб не смог купить в январе. (Liverpool Echo)



"Реал Сосьедад" пытается уговорить своего полузащитника Мартина Субименди отказаться от перехода в "Ливерпуль". (The Times)



"Ливерпуль" отклонил несколько предложений по защитнику Сеппу Ван ден Бергу, которого хотят "Хоффенхайм", "Штутгарт", "Вольфсбург", "Майнц", менхенгладбахская "Боруссия" и "Байер". (Sky Sport Germany)



Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака не перейдет в "Вест Хэм". (TEAMtalk)



Бывший голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа близок к переходу в "Фиорентину". (Sky Italy)



Полузащитник Софьян Амрабат готов отказаться от мечты вернуться в "Юнайтед" и принять предложение "Фенербахче". (HITC)



Полузащитник Конор Галлахер прошел медобследование в "Атлетико" и готов к подписанию контракта. (Sky Sports)



"Челси" может отправить голкипера Джордже Петровича в аренду в "Страсбур". (Ben Jacobs)



"Реал" и ПСЖ охотятся за 18-летним защитником "Челси" Джошем Ачимпонгом. (The Independent)



"Марсель" сделал новое предложение о покупке нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа. (Fabrizio Romano)



Голкипер "Кристал Пэлас" Сэм Джонстон попросил отпустить его из клуба. (The Athletic)



"Ньюкасл" принял предложение "Вест Хэма" в 12 миллионов фунтов о покупке защитника Кирана Триппьера. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш хочет перейти в "Астон Виллу". (Birmingham Live)



"Вилла" и "РБ Лейпциг" сражаются за защитника "Фейеноорда" Лутсхарела Гертрюйду. (Fabrizio Romano)



"Лестер" близок к сделке по аренде полузащитника "Брайтона" Факундо Буонанотте. (Daily Mail)



"Брайтон" договорился об аренде с последующим выкупом за 10 млн. фунтов полузащитника "Наполи" Йенса Каюсте. (Fabrizio Romano)



"Борнмут" близок к покупке защитника "Барселоны" Хулиана Араухо за 8.6 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Фулхэм" активизировал свой интерес к защитнику "Виллы" Диего Карлосу. (The Telegraph)



"Ноттингем Форест" не удалось приобрести вингера "Порту" Галено. (Fabrizio Romano)



Другое



Ли Карсли будет назван временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии, а Эшли Коул станет его правой рукой. (The Sun)



Бывший главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино ведет переговоры о работе со сборной США. (talkSPORT)



Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер прогнозирует, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг будет уволен уже в ноябре. (Daily Mirror)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета нанял карманника, чтобы преподать своим важный урок о том, что всегда нужно быть на чеку. (The Sun)



Об уходе защитника Курта Зума из клуба фанаты "Вест Хэма" узнали в Международный день кошек. (The Sun)