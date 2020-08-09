Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди хочет перейти в "Ливерпуль" как можно скорее.

На текущей неделе выяснилось, что Субименди может стать первым приобретением Арне Слота на посту главного тренера "Ливерпуля".



До сих пор были большие сомнения, захочет ли Субименди отправиться в "Ливерпуль", потому что всю свою карьеру до сих пор Мартин провел в "Реал Сосьедад" и прежде отверг интерес ряда грандов, включая "Арсенал" и "Барселону".



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что Субименди уже дал свое согласие "Ливерпулю" и хочет, чтобы его переход случился немедленно. Интересы Мартина представляет агентство Idub Global, еще одним клиентом которого является главный тренер "Байера" и легенда "красных" Хаби Алонсо.



Теперь все зависит от достижения компромисса между "Ливерпулем" и "Реал Сосьедад". "Красные" могут просто выплатить отступные за 25-летнего игрока сборной Испании в размере 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов) или попытаться договориться на более удобную структуру платежей.