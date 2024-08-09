"Арсенал" договорился с Мерино

Микель Мерино Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Микель Мерино согласовал условия личного контракта с "Арсеналом".

В услугах Мерино также были заинтересованы "Атлетико" и "Барса", но обоим грандам Ла Лиги уже было сказано, что Микель желает перейти в "Арсенал".

По информации журналиста Фабрицио Романо, в данный момент "Арсенал" ведет интенсивные переговоры с "Реал Сосьедад" насчет структуры сделки и платежей.

Ожидается, что "Арсенал" заплатит свыше 25 миллионов евро (21.4 млн. фунтов) за 28-летнего игрока сборной Испании.

Добавим, трансфер Мерино может усложнить задачу "Ливерпуля", который пытается переманить партнера Микеля по полузащите "Реал Сосьедад" в лице Мартина Субименди.


Метки Арсенал, Мерино, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2024 00:05

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