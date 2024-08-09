"Арсенал" договорился с Мерино

Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Микель Мерино согласовал условия личного контракта с "Арсеналом".

В услугах Мерино также были заинтересованы "Атлетико" и "Барса", но обоим грандам Ла Лиги уже было сказано, что Микель желает перейти в "Арсенал".



По информации журналиста Фабрицио Романо, в данный момент "Арсенал" ведет интенсивные переговоры с "Реал Сосьедад" насчет структуры сделки и платежей.



Ожидается, что "Арсенал" заплатит свыше 25 миллионов евро (21.4 млн. фунтов) за 28-летнего игрока сборной Испании.



Добавим, трансфер Мерино может усложнить задачу "Ливерпуля", который пытается переманить партнера Микеля по полузащите "Реал Сосьедад" в лице Мартина Субименди.