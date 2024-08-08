"Челси" согласовал покупку Майка Пендерса

Майк Пендерс "Челси" согласовал покупку голкипера бельгийского "Генка" Майка Пендерса.

По информации журналиста Фабрицио Романо, трансферная стоимость Пендерса составит 20 миллионов евро (17 млн. фунтов), включая бонусы.

19-летний бельгиец подпишет с "Челси" долгосрочный контракт, после чего вернется в "Генк" на правах аренды на сезон 2024/25.

Новый сезон бельгийского первенства уже стартовал, и Пендерс сыграл оба первых матча "Генка", сохранив свои ворота на замке в первом и трижды пропустив во втором.


Метки Генк, Пендерс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2024 22:00

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  1. danik9 08.08.2024 22:52 # danik9
    У Челси сейчас самая слаба зона это вратарская, надо еще усилить 2-3 покупками талатнливых голкиперов. Думаю Боели надо еще заглянуть на азиатский и африканский рынки, а так сезон начинать с 8 вратарями такое себе усиление. Верим!

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  2. kanakhan1 08.08.2024 22:27 # kanakhan1
    Этот малой вундеркинд в рамке,его много кто хотел купить.
    Перейдет только в 25 году

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  3. suddenly 08.08.2024 22:08 # suddenly
    О! Ещё один вратарь. Сколько их уже там на балансе?

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