"Челси" согласовал покупку Майка Пендерса

"Челси" согласовал покупку голкипера бельгийского "Генка" Майка Пендерса.

По информации журналиста Фабрицио Романо, трансферная стоимость Пендерса составит 20 миллионов евро (17 млн. фунтов), включая бонусы.



19-летний бельгиец подпишет с "Челси" долгосрочный контракт, после чего вернется в "Генк" на правах аренды на сезон 2024/25.



Новый сезон бельгийского первенства уже стартовал, и Пендерс сыграл оба первых матча "Генка", сохранив свои ворота на замке в первом и трижды пропустив во втором.