"Челси" согласовал покупку Майка Пендерса
"Челси" согласовал покупку голкипера бельгийского "Генка" Майка Пендерса.
По информации журналиста Фабрицио Романо, трансферная стоимость Пендерса составит 20 миллионов евро (17 млн. фунтов), включая бонусы.
19-летний бельгиец подпишет с "Челси" долгосрочный контракт, после чего вернется в "Генк" на правах аренды на сезон 2024/25.
Новый сезон бельгийского первенства уже стартовал, и Пендерс сыграл оба первых матча "Генка", сохранив свои ворота на замке в первом и трижды пропустив во втором.
08.08.2024 22:00
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Последние комментарии:
У Челси сейчас самая слаба зона это вратарская, надо еще усилить 2-3 покупками талатнливых голкиперов. Думаю Боели надо еще заглянуть на азиатский и африканский рынки, а так сезон начинать с 8 вратарями такое себе усиление. Верим!
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Этот малой вундеркинд в рамке,его много кто хотел купить.
Перейдет только в 25 году
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О! Ещё один вратарь. Сколько их уже там на балансе?
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