Светская хроника за среду

Давид Де Хеа готов вернуться в "Манчестер Юнайтед" при одном условии. "Арсенал" хочет купить Микеля Мерино и Нико Уильямса. Данни Дринкуотер нашел новую работу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" предлагает менее 34 миллионов фунтов за защитника Маттейса Де Лигта, тогда как "Бавария" не согласится на сумму ниже 42.2 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)



Голкипер Давид Де Хеа открыт к возвращению в "Юнайтед", но для этого Эрик Тен Хаг должен уйти. (The Athletic)



"Юнайтед" и "Атлетико" вступили в борьбу за опорника "Монако" Юссуфа Фофана. (Di Marzio)



"Манчестер Сити" обсуждает продажу защитника Яна Коуто в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Реал Сосьедад" Микеле Мерино и вингере "Атлетика" Нико Уильямсе. (Evening Standard)



"Челси" готов продать защитника Трево Чалобу за 30-35 млн. фунтов. Три клуба Премьер-Лиги уже обратились насчет англичанина. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" находятся среди клубов, заинтересованных в Чалобе. (talkSPORT)



"Вест Хэм" вышел из числа претендентов на нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида после того, как агент игрока затребовал свыше 10 млн. фунтов комиссионных. (The Sun)



"Ливерпуль" не близок к приобретению кого-либо. (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" не собирается покупать вингера "Реала" Такуфусу Кубо. (The Athletic)



"Ливерпуль" потребовал 12.7 млн. фунтов от ПСВ за защитника Сеппа Ван ден Берга. (Liverpool Echo)



"Бавария" и "Галатасарай" проявляют интерес к защитнику "Ньюкасла" Кирану Триппьеру. (TBR Football)



Два саудовских клуба заинтересованы в Триппьере. (Northern Echo)



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заблокировал интерес своего клуба к защитнику "Ниццы" Жан-Клеру Тодибо. (talkSPORT)



"Ипсвич" готовит предложение о покупке вингера "Сандерленда" Джека Кларка. (i Sport)



Нападающий Оли Макберни, чей контракт с "Шеффилд Юнайтед" истек, направляется в испанский "Лас-Пальмас". (Fabrizio Romano)



Другое



Чалоба шокирован тем, что "Челси" не взял в его в предсезонное турне. (The Guardian)



Нападающий "Баварии" Харри Кейн пропустит предсезонный матч против своего бывшего клуба "Тоттенхэма". (ESPN)



УЕФА предъявил обвинения полузащитнику "Сити" Родри и его партнеру по сборной Испании Альваро Морате, которые выкрикнули фразу "Гибралтар — испанский". (Daily Mail)



Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер, зарабатывавший 120,000 фунтов в неделю, теперь работает на стройке. (Daily Express)