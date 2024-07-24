Мареска уверен, что партнеры по "Челси" нормально примут Энцо Фернандеса

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска уверен, что возвращение полузащитника Энцо Фернандеса будет нормально воспринято его партнерами по команде.

Напомним, Фернандес навлек на себя гнев многих партнеров по "Челси", когда ранее в июле, празднуя со сборной Аргентины победу на Кубке Америки, запустил в инстаграме трансляцию и исполнил песню расистского характера про игроков сборной Франции.



Например, французский защитник "Челси" Весле Фофана публично назвал поступок 23-летнего аргентинца, который стоил клубу 107 миллионов фунтов, "неприкрытым расизмом".



В следующий понедельник Фернандес возвращается из отпуска и приступает к предсезонной подготовке с "Челси", однако Мареска уверен, что все пройдет гладко.



"Игрок сделал заявление, извинился, и клуб поступил так же. Я не думаю, что здесь можно что-либо добавить, ситуация и так ясна".



"Если честно, я не думаю, что будут какие-либо проблемы с его возвращением в команду. В конце концов все мы — человеческие создания, и я не думаю, что у кого-либо из нас есть плохие намерения".



"Он не стал плохим человеком. Думаю, здесь совершенно нет никаких проблем. Я разговаривал с Энцо, я разговаривал со многими из них. Игрок сделал заявление и извинился, все было прояснено", — цитирует Мареску Daily Mail.