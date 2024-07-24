Йоро назвал матч, который убедил его перейти в МЮ

Защитник Лени Йоро назвал финал Кубка Англии в качестве матча, который убедил его перейти в "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе "Юнайтед" завершил приобретение 18-летнего Йоро у "Лилля" за 59 миллионов фунтов. Согласно слухам, Лени до последнего колебался между "красными дьяволами" и "Реалом".



Но на самом деле выбор Йоро был во многом предопределен уже в конце мая, когда "Юнайтед" одержал победу 2:1 над "Манчестер Сити" на "Уэмбли" благодаря голам Алехандро Гарначо и Кобби Майну.



"Когда я увидел победу в Кубке Англии в конце сезона, я по-настоящему захотел быть с ними, потому что выигрывать трофеи и праздновать их с фанатами — это невероятно", — сообщил Йоро MUTV.