Йоро назвал матч, который убедил его перейти в МЮ
Защитник Лени Йоро назвал финал Кубка Англии в качестве матча, который убедил его перейти в "Манчестер Юнайтед".
На прошлой неделе "Юнайтед" завершил приобретение 18-летнего Йоро у "Лилля" за 59 миллионов фунтов. Согласно слухам, Лени до последнего колебался между "красными дьяволами" и "Реалом".
Но на самом деле выбор Йоро был во многом предопределен уже в конце мая, когда "Юнайтед" одержал победу 2:1 над "Манчестер Сити" на "Уэмбли" благодаря голам Алехандро Гарначо и Кобби Майну.
"Когда я увидел победу в Кубке Англии в конце сезона, я по-настоящему захотел быть с ними, потому что выигрывать трофеи и праздновать их с фанатами — это невероятно", — сообщил Йоро MUTV.
24.07.2024 12:00
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Последние комментарии:
Ага. А зарплата на уровне игроков основы за юниора из Франции тут непричем
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ну да. Куда там победе в ЛЧ финале ЛЧ до финала КА)))
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Ага, Реал ведь ничего не выиграл
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