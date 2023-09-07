"Аль-Иттихад" не купит Салаха сегодня, но вернется за ним в будущем

Мохамед Салах "Аль-Иттихад" отчаялся переманить нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха до закрытия своего трансферного окна, но собирается вернуться за игроком в будущем.

Как известно, трансферное окно в саудовском первенстве закрывается менее чем через сутки — вечером в четверг.

Еще в прошлый четверг "Аль-Иттихад" сделал предложение "Ливерпулю" в 150 миллионов фунтов о покупке Салаха, но "красные" ответили отказом.

"Аль-Иттихад" готов в любой момент улучшить свое предложение до 200 млн. фунтов, однако саудиты понимают, что их время на исходе, и чувствуют, что "Ливерпуль" не имеет аппетита к заключению рекордного для мирового футбола трансфера.

Как сообщает The Telegraph, ссылаясь на близкий к "Аль-Иттихаду" источник, саудиты не верят в приобретение Салаха до дедлайна, но интерес к 31-летнему египтянину не потеряют.

"Аль-Иттихад" будет готов вернуться за Салахом, у которого остается еще два года по контракту с "Ливерпулем", в одно из следующих трансферных окон. Лето 2024 выглядит наиболее уместным временем, когда Мохамед может отправиться в Саудовскую Аравию.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 621

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bangladesh 07.09.2023 07:26 # bangladesh
    Жаль не продали

    (ответить)

  2. wilegend 07.09.2023 06:50 # wilegend
    на отборочных у Казахстана столько же очков, сколько у Испании, Италии и Нидерландов вместе взятые

    (ответить)

  3. liverpo0ol 07.09.2023 06:09 # liverpo0ol
    Нужон

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: