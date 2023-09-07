"Арсенал" надеется отправить Пепе в Турцию

Николя Пепе "Арсенал" надеется отправить вингера Николя Пепе в один из клубов Турции до закрытия там трансферного окна.

Пепе, купленный летом 2019 у "Лилля" за рекордные на тот момент для "Арсенала" 72 миллиона фунтов, уже вступил в заключительный год по своему контракту.

Николя не входит в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты, не сыграв ни минуты в новом сезоне и даже не получив игрового номера на кампанию 2023/24.

"Арсенал" все лето искал покупателя на Пепе, но безрезультатно. Однако в Турции трансферное окно открыто до 15 сентября, и "канониры" намерены использовать эту последнюю возможность.

В качестве возможных претендентов на 28-летнего ивуарийца Evening Standard называет "Бешикташ" и "Трабзонспор".


Метки Арсенал, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 17:00

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  1. gary47 07.09.2023 18:00 # gary47
    Претенденты-то были и есть. Вопрос в цене

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  2. hammersmith 07.09.2023 17:07 # hammersmith
    купленный летом 2019 у "Лилля" за 72 миллиона фунтов

    Источник: http://fapl.ru/posts/102648/

    лоооооооолл

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