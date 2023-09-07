"Арсенал" надеется отправить Пепе в Турцию
"Арсенал" надеется отправить вингера Николя Пепе в один из клубов Турции до закрытия там трансферного окна.
Пепе, купленный летом 2019 у "Лилля" за рекордные на тот момент для "Арсенала" 72 миллиона фунтов, уже вступил в заключительный год по своему контракту.
Николя не входит в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты, не сыграв ни минуты в новом сезоне и даже не получив игрового номера на кампанию 2023/24.
"Арсенал" все лето искал покупателя на Пепе, но безрезультатно. Однако в Турции трансферное окно открыто до 15 сентября, и "канониры" намерены использовать эту последнюю возможность.
В качестве возможных претендентов на 28-летнего ивуарийца Evening Standard называет "Бешикташ" и "Трабзонспор".
07.09.2023 17:00
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Претенденты-то были и есть. Вопрос в цене
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купленный летом 2019 у "Лилля" за 72 миллиона фунтов
Источник: http://fapl.ru/posts/102648/
лоооооооолл
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