"Арсенал" надеется отправить Пепе в Турцию

"Арсенал" надеется отправить вингера Николя Пепе в один из клубов Турции до закрытия там трансферного окна.

Пепе, купленный летом 2019 у "Лилля" за рекордные на тот момент для "Арсенала" 72 миллиона фунтов, уже вступил в заключительный год по своему контракту.



Николя не входит в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты, не сыграв ни минуты в новом сезоне и даже не получив игрового номера на кампанию 2023/24.



"Арсенал" все лето искал покупателя на Пепе, но безрезультатно. Однако в Турции трансферное окно открыто до 15 сентября, и "канониры" намерены использовать эту последнюю возможность.



В качестве возможных претендентов на 28-летнего ивуарийца Evening Standard называет "Бешикташ" и "Трабзонспор".